Slušaj vest

Blokaderi opet lažu! Sada po društvenim mrežama dele snimak za koji tvrde da je nadvožnjak otvorene brze pruge Novi Sad- Subotica, ali to nije tačno! Lažni snimak zapravo potiče iz Kine, a što lako može i da se proveri.

Oni nastavljaju da plasiraju laži i izmišljaju! Pumpaju i ne biraju sredstva! Sada pokušavaju da izazovu paniku oko novoizgrađene brze pruge Novi Sad - Subotica.

Jedan od blokadera je na mreži X objavio ovaj lažni snimak, na kom se, navodno, vidi nadvožnjak na upravo otvorenoj deonici pruge. Na snimku se vide pukotine, koje postaju sve veće, dok prolazi voz, a oni su to jedva dočekali i iskoristili da šire laži o navodnoj opasnosti na pruzi.

Foto: Printscreen/X

Ni ova laž im ne prolazi, jer je isti snimak, objavljen na kineskom kanalu na Jutjubu i to pre nekoliko sedmica.