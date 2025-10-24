Slušaj vest

Blokaderi opet lažu! Sada po društvenim mrežama dele snimak za koji tvrde da je nadvožnjak otvorene brze pruge Novi Sad- Subotica, ali to nije tačno! Lažni snimak zapravo potiče iz Kine, a što lako može i da se proveri. 

Oni nastavljaju da plasiraju laži i izmišljaju! Pumpaju i ne biraju sredstva! Sada pokušavaju da izazovu paniku oko novoizgrađene brze pruge Novi Sad - Subotica.

Jedan od blokadera je na mreži X objavio ovaj lažni snimak, na kom se, navodno, vidi nadvožnjak na upravo otvorenoj deonici pruge. Na snimku se vide pukotine, koje postaju sve veće, dok prolazi voz, a oni su to jedva dočekali i iskoristili da šire laži o navodnoj opasnosti na pruzi.

Screenshot 2025-10-24 151126.jpg
Foto: Printscreen/X

 Ni ova laž im ne prolazi, jer je isti snimak, objavljen na kineskom kanalu na Jutjubu i to pre nekoliko sedmica. 

Ovo nije prvi put da blokaderi lažu i da se služe svim sredstvima. Umesto argumenata, koriste laži kako bi izazvali nezadovoljstvo, nemir, i urušili stabilnost države. Ali im svaki pokušaj propadne! 

