BLOKADERI OPET LAŽU I NE BIRAJU SREDSTVA: Snimak koji objavljuju nije iz Srbije! Ponovo pokušavaju da prevare narod! UHVAĆENI U GNUSNOJ LAŽI (video)
Blokaderi opet lažu! Sada po društvenim mrežama dele snimak za koji tvrde da je nadvožnjak otvorene brze pruge Novi Sad- Subotica, ali to nije tačno! Lažni snimak zapravo potiče iz Kine, a što lako može i da se proveri.
Oni nastavljaju da plasiraju laži i izmišljaju! Pumpaju i ne biraju sredstva! Sada pokušavaju da izazovu paniku oko novoizgrađene brze pruge Novi Sad - Subotica.
Jedan od blokadera je na mreži X objavio ovaj lažni snimak, na kom se, navodno, vidi nadvožnjak na upravo otvorenoj deonici pruge. Na snimku se vide pukotine, koje postaju sve veće, dok prolazi voz, a oni su to jedva dočekali i iskoristili da šire laži o navodnoj opasnosti na pruzi.
Ni ova laž im ne prolazi, jer je isti snimak, objavljen na kineskom kanalu na Jutjubu i to pre nekoliko sedmica.
Ovo nije prvi put da blokaderi lažu i da se služe svim sredstvima. Umesto argumenata, koriste laži kako bi izazvali nezadovoljstvo, nemir, i urušili stabilnost države. Ali im svaki pokušaj propadne!