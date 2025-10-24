Slušaj vest

Blokaderu Vladanu A. (70), koji je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog pokušaja ubistva ispred Doma Narodne skupštine, određen je pritvor.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pritvor mu je odredio zbog postojanja okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i iz razloga jer su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, te je osumnjičenom i određen pritvor do 30 dana.

Hapšenje blokadera koji je upucao čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Podsetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladan A. (70) zbog sumnje da je 22. oktobra ispred Doma Narodne skupštine pokušao da ubije oštećenog M.B. ispalivši u njega više projektila iz vatrenog oružja - pištolja koji je neovlašćeno nosio, a potom požarom i upotrebom vatrenog oružja izazvao opasnost za život i telo ljudi koji su se nalazili u neposrednoj blizini šatora i imovinu većeg obima.

Osumnjičeni se na saslušanjubranio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Vladan Anđelković koji je pucao ispred Skupštine Izvor: Kurir

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložillo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti.