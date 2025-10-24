Slušaj vest

Za televiziju N1 Rodoljub Šabić je kredibilan sagovornik, kad god treba naduvati lažnu priču, poput one o upotrebi zvučnog topa na protestu blokadera 15. marta. Takvih gostiju na N1 je pregršt, ali Šabić se ipak izdvaja jer pripada onima koji su ne tako davno slagali javnost i tvrdili da su napadnuti na ulici, a zapravo se ispostavilo da su se sapleli i pali.

Sada je Šabić doveden u studio N1 da na servirane navode o neutvrđivanju odgovornosti o navodnom zvučnom topu maltene samo klima glavom i kaže da je nečuveno šta se sve podmeće.

- To je krajnje zabrinjavajuće, vi postavljate retorsko pitanje. Ako im godinu dana nije dovoljno da utvrde jednu notornu činjenicu koja je manje-više poznata čak i strancima, o kojoj se izjašnjavaju i strane sudske institucije, onda je komentar suvišan - rekao je Šabić.

Ista ta televizija je, podsećamo, 29. marta 2019. izvestila o navodnom napadu na Šabića, citirajući Šabićevu objavu na tadašnjem Tviteru.

- Šta su napravili od mog grada - rečenica je koju je Šabić podelio uz fotografiju na kojoj je on sam sebe slikao okrvavljenog lica.

Rodoljub Šabić je tvrdio da je napadnut, a onda sam demantovao svoju laž Foto: Printscreen Inastagram

N1 vest upotpunjuje naknadnim informacijama koje pokazuju da je javnost obmanuta, jer je Šabić sa danom zakašnjenja objavio da ga je neko sapleo i da je udario glavom o trotoar. Međutim, brzo je utvrđeno i da je to laž - jer se Šabić sapleo sam! Tada je i MUP reagovao da potvrdi da nikakvog napada na Šabića nije ni bilo.

Kako je opozicija i tada pokušala da Vučića optuži za "napad" pročitajte ovde.