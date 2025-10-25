Slušaj vest

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da je sramotno da bilo ko pokušava da teški zločin ispred Skupštine Srbije, gurne pod tepih i minimizira, jer bi svi, nevezano od političke orijentancije, trebalo da osudimo pucanje u drugog čoveka.

Tako su strašan zločin u centru Beograda u sredu 22. oktobra, kada je blokader Vladan Anđelković (70) pucao u nevinog i njemu nepoznatog Milana Bogdanovića ispred Skupštine Srbije, nakon čega je izazvao i požar u šatoru na platou, prvo pokušali da relativizuju i predstave kao nekakav lični obračun, a zatim i poptuno zanemarili u svojim izveštavanjima!

- Na ovaj način opozcioni mediji pokušavaju da prikriju da je blokaderima nasilje glavno oružje, jer znaju da veći deo građana koji, čak možda nešto zamera aktuelnoj vlasti, ne želi nasilje kao takvo, ne žele da neko puca, ruši i pali bilo šta, čak i ako možda odu na protest da iskažu nezadoviljstvo. Prostim zatvaranjem očiju na istinu i činjenice, ne sebi, nego svojoj publici, oni žele da anesteziraju celu sitauciju u koju smo došli zbog blokaderskog narativa. Ustvari, istina je da veći deo blokadera i opozicIje već duže vreme nasilje promoviše kao način borbe za vlast. Međutim, narod je to prozreo i više im ne polazi za rukom da privuku ni protivnike ove vlasti - govori Dejan Miletić za Kurir i dodaje:

Miletić: Na ovaj način pokušavaju da prikriju da je blokaderima nasilje glavno oružje Foto: Kurir Televizija

- Sa druge stane, blokaderima upravo treba neko ko će da izvrši dubinsku destabilizaciju i kreira hronično nepoverenje u državu i sistem, njih ne interesuju protesti sa idejom, sa kojih bi se poslala mirna poruka da bi nešto trebalo da se ispravi, njih interesuje upravo nasilje i promocija nasilja. Skandalozno je da se mediji koji se predstavljau kao nekakvi borci za istinu i pravdu, prvo pokušavaju da relativizuju sam čim pucnjave na nevinog čoveka, a zatim da raznim drugim vestima to predstave kao nešto potpuno nebitno i što ne zavređuje ni njihovu pažnju, a kamoli njihovu osudu. Da li se blokadersko nasilje toliko uveklo u našu svakodnevicu da smo prestali adekvatno da reagujemo na isto? - pita Miletić.