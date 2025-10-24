Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je danas da otvaranje novog pogona nemačkog Milbauera u Staroj Pazovi predstavlja pokazatelj da investitori i dalje veruju u Srbiju, kao i da to pokazuje da se Srbija vraća na put razvoja.

- Danas je neverovatno lep i važan dan za Srbiju. Otvaranje još jedne nove investicije nemačkog investitora Milbauer u Staroj Pazovi, sa najavom i sledeće faze, ne znači samo još blizu 30 miliona evra ulaganja i 150 radnih mesta odmah i dodatna uskoro, već je pokazatelj da investitori i dalje veruju u našu zemlju, kao i da se Srbija vraća na svoj put pobeda i razvoja. U vremenima kada ekonomije širom Evrope trpe pod teretom političkih izazova i nestabilnosti, svaka nova investicija je desetostruko veći uspeh od investicija u vremenima mira i stabilnosti - napisala je Ana Brnabić Srbije na svom profilu na mreži "X".

- Konačno, nakon 11 meseci blokada, neizvesnosti, nametnutih podela, straha, neizvesnosti, zaustavljanja Srbije, otvaranjem novih puteva, brze pruge do Subotice i sada novim investicijama, predsednik Aleksandar Vučić je pokazao da nikada neće odustati od borbe za našu Srbiju, a Srbija je, još jednom, pokazala da je jača od svakog izazova. Čestitam predsedniku koji se za ovo izborio i celoj našoj zemlji na ovim lepim vestima. Samo napred!

Foto: Marko Karović

Nova fabrika imaće više od 150 zaposlenih, a vrednost investicije je veća od 20 miliona evra.

Fabrika u Staroj Pazovi će prvi put primeniti najnovije tehnologije bazirane na veštačkoj inteligenciji i potpunoj automatizaciji proizvodnje dokumenata, čime Srbija dobija najmoderniju fabriku u ovoj industriji u Evropi i šire.