IGRA OKO GASA RAZOTKRIVA PRITISKE: Srbija neće podleći ucenama ni sa Zapada, ali ni sa Istoka!
Energetska kriza, izazvana pre svega američkim sankcijama protiv NIS i neizvesnim gasnim aranžmanom sa Rusijom, još jedan je pokušaj da se vojna neutralnost Srbije izmakne iz položaja balansa, i to ekonomskim mehanizmima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je opredeljenje da će u pronalaženju rešenja za ovu složenu situaciju glavna vodilja biti zaštita vitalnih interesa naše države i njenih građana.
Poruka za više adresa
Govoreći o uvozu gasa, on je rekao da su Rusi pouzdan partner, ali da ne razume "igru oko potpisivanja gasnog aranžmana".
- Moguće da je to u vezi sa naftnim pitanjem... Lako je reći da će Srbija uvoziti gas od nekog drugog, ali to nije lako. Rezultat nam nije dobar po tom pitanju. Ali su nam isporučivali i isporučuju nam gas. Regularno, redovno - izjavio je Vučić za RTS.
Poruka da Srbija neće menjati svoju politiku pod bilo kakvim pritiscima nije upućena samo Rusiji nego važi i za evropske partnere i Ameriku, sa kojom upravo razgovaramo o strateškom dijalogu, u kojem postoji segment o saradnji u energetici, ocenjuju naši sagovornici.
Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić objašnjava za Kurir da se pitanje energenata sve više politizuje i da su zato vidljivi sve veći pritisci i EU i ruske strane.
- Ograničavanjem aranžmana, Rusija zadržava uticaj na Srbiju i vrši indirektni pritisak na sve odluke koje bi se ticale Rusije, kao što je NIS ili bliže usklađivanje sa EU. Rusija je do sada, čak i uz određene povlastice, obezbeđivala energetsku sigurnost u Srbiji, ali od uvođenja sankcija za NIS, Moskva želi da zaštiti sopstveni uticaj i interes u Srbiji, pa se gasni aranžman koristi za političku ucenu. Lekcija koju treba da naučimo iz svih ovih situacija jeste da će energenti sve češće biti političko oružje i da na svaki mogući način treba obezbediti što veću diversifikaciju i energetsku sigurnost. U ovom trenutku ključno je dobiti garancije od EU da možemo da uvezemo ruski gas kroz države Unije, što je nagovešteno u novom paketu sankcija Rusiji, da zemlje EU ne mogu praviti nove ugovore, ali da treće zemlje mogu u ograničenom obimu do 2028. godine uvoziti ruski gas - kaže Đurić.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je Srbija izgradila svoju međunarodnu reputaciju upravo na insistiranju na ravnopravnoj saradnji, te da i u ovom konkretnom slučaju s pravom očekuje tretman za sebe kao ravnopravnog partnera.
- Srbija prvo ne prihvata da se na bilo koji način, na primer, upotrebom ekonomskih mehanizama ili pojedinačnih pitanja, postavljaju neki politički ciljevi i da se Srbija tera da se svrstava. Nema nikakve šanse da Srbija promeni svoj stav o vojnoj neutralnosti i političkoj nezavisnosti. I drugo, državni i nacionalni interes je u prioritetu ponašanja Srbije i njenog postavljanja, bez obzira na to šta je u pitanju. U tom smislu, pritisci ili namere bilo koje od strana neće u Srbiji biti prihvaćeni, niti je moguće na Srbiju tako uticati - naglašava Milivojević.
Lekcija
On smatra da treba tražiti rešenja koja odgovaraju interesima obe strane i koja potvrđuju dobru volju i poverenje u bilateralnim odnosima.
- To važi i za Ameriku, važi i za Rusiju, ali važi i za svakog drugog. Kada je reč o gasnom aranžmanu, Srbija očekuje ne samo razumevanje nego da dođe do punog izražaja interes i jedne i druge strane vezano i za bilateralne odnose, ali i za buduću saradnju. To je poruka ne samo Rusiji, pošto se radi o konkretnim stvarima, nego i za Ameriku, s obzirom na to da ulazimo u razgovore o strateškom dijalogu, u kojem postoji i saradnja u energetici. Prema tome, samo ravnopravna saradnja i tretman Srbije kao ravnopravnog partnera - napominje Milivojević.