Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić objašnjava za Kurir da se pitanje energenata sve više politizuje i da su zato vidljivi sve veći pritisci i EU i ruske strane.

- Ograničavanjem aranžmana, Rusija zadržava uticaj na Srbiju i vrši indirektni pritisak na sve odluke koje bi se ticale Rusije, kao što je NIS ili bliže usklađivanje sa EU. Rusija je do sada, čak i uz određene povlastice, obezbeđivala energetsku sigurnost u Srbiji, ali od uvođenja sankcija za NIS, Moskva želi da zaštiti sopstveni uticaj i interes u Srbiji, pa se gasni aranžman koristi za političku ucenu. Lekcija koju treba da naučimo iz svih ovih situacija jeste da će energenti sve češće biti političko oružje i da na svaki mogući način treba obezbediti što veću diversifikaciju i energetsku sigurnost. U ovom trenutku ključno je dobiti garancije od EU da možemo da uvezemo ruski gas kroz države Unije, što je nagovešteno u novom paketu sankcija Rusiji, da zemlje EU ne mogu praviti nove ugovore, ali da treće zemlje mogu u ograničenom obimu do 2028. godine uvoziti ruski gas - kaže Đurić.