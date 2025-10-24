Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa novim ambasadorom Arapske Republike Egipat u Srbiji Ahmedom Salamom Sulejmanom, sa kojim je razgovarao o unapređenju odnosa dve zemlje.

Prof. dr Macut je novom ambasadoru Egipta poželeo dobrodošlicu u našu zemlju i izrazio uverenje da će, kao i njegov prethodnik, u velikoj meri doprineti snaženju saradnje Srbije i Egipta. Premijer Macut je ukazao na mogućnosti da ti odnosi budu unapređeni, posebno u oblastima ekonomije, trgovine, turizma, poljoprivrede i odbrambene industrije.

Podsetivši da su dve zemlje potpisale Sporazum o slobodnoj trgovini, koji je na snagu stupio 1. septembra ove godine, prof. dr Macut je naveo da će građani obe zemlje imati benefite u smislu slobodnijeg protoka robe, usluga i kapitala.

Prema njegovim rečima, Srbija se raduje svakom novom koraku u saradnji sa Egiptom, sa kojim je vežu tradicionalno prijateljski odnosi, zasnovani na poštovanju, uvažavanju i istorijskoj i duhovnoj bliskosti.

Foto: Slobodan Miljević/Vlada Republike Srbije

Sagovornici su se saglasili i o nephodnosti uspostvljanja avio-linije između Beograda i Kaira, navodeći da bi to bio dodatni korak u produbljivanju međudržavne saradnje.

Ambasador Sulejman je zahvalio na tome što je Srbija pružila podršku da predstavnik Egipta bude generalni sekretar Uneska, kao i na poseti prof. dr Macuta toj zemlji u junu ove godine, što je, kako je naveo, pokazalo koliko Srbija ceni odnose sa Egiptom. Ambasador Egipta je naveo i da je međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu velika šansa za predstavljanje te zemlje, s obzirom na veliki broj učesnika.