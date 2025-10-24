Slušaj vest

Hrvatski mediji priznali su daSrbija čuva 24 puta više zlata od Hrvatske – trenutno čak 41 tonu, dok Hrvatska raspolaže svega 1,75 tona. Ovaj rezultat, koji stavlja Srbiju na prvo mesto među bivšim jugoslovenskim državama, ostvaren je zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i aktivnom povećanju zlatnih rezervi poslednjih godina.

- Tako podaci u ovom trenutku kažu da od EX-YU zemalja Srbija trenutno čuva najviše, čak 41 tonu zlata. Slede Severna Makedonija sa 7 tona, Slovenija ima oko 3 tone, Hrvatska dakle 1,75 tona, a BiH tonu i po - objavila je hrvatska televizija RTL.

- Ako kod kuće u nekoj kutiji čuvate zlato za crne dane, možda je sada pravo vreme da ga prodate, jer zlato nikad nije vredelo više, a opet možda se isplati i čekati, jer analitičari predviđaju da će cena još rasti - moglo se čuti na hrvatskom RTL-u.

Dalje prenose da su se zlatom štitile države, godinama gomilajući zlatne rezerve.

- Niko više od Sjedinjenih Država, koje i danas imaju najveće zalihe, više od 8.000 tona. Druga po zalihama je Nemačka s gotovo 3.500 tona, slede Italija s malo manje od 2.500, približno jednako ima i Francuska, a top 5 zatvara Rusija sa zalihom od oko 2.300 tona. A gde smo mi? - upitali su se.

- Kao jedna od država nastalih raspadom Jugoslavije, Hrvatska je dobila deo zlata od bivše države, otprilike 15 tona, ali je tu količinu prodala početkom 2000-ih i to za iznos koji bi danas bio najmanje 10 puta veći. I tako smo bili bez zlatnih rezervi sve do prošle godine, kada je HMB kupio tonu i 750 kilograma zlata po ceni nešto manjoj od 100 miliona evra - saopšteno je u informativnom programu na hrvatskoj televiziji.