Nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak, za koji blokaderi tvrde da blokader Vladan A., osumnjičen za pokušaj ubistva ispred Doma Narodne skupštine ispija kafu i ljubazno ćaska sa ranjenim Milanom Bogdanovićem, Kurir je stupio u kontakt sa Nikolom Petronićem koji nam je potvrdio da je zapravo on muškarac sa snimka.

1/16 Vidi galeriju Napad ispred Narodne Skupštine Foto: Petar Aleksić, Naxi kamere printscreen

Kako nam je objasnio, iako blokaderi imaju za cilj da spornim snimkom šire laži da su se "dželat i žrtva" poznavali i ispijali kafe, istina je sasvim drugačija.

"Snimak nije sporan, nego poenta. Na snimku smo Milan i ja, a onda se pojavljuje gospođa koja je došla da provocira. Poenta je da, naravno, nisam ja pucao i sve to nema veze s kontekstom", kaže Nikola Petronić na početku razgovora za Kurir.

Dodaje da je u "Ćacilendu" od prvog dana.

"Milan i ja smo tu od početka, dežuramo 24 sata. Mi smo tamo kako bismo pružili podršku Srbiji i predsedniku".

Petronić je bio sa Milanom Bogdanovićem kobnog jutra kada mu je blokader Vladan A. ranio prijatelja, a potom izazvao požar.

"Da, ja sam bio u šatoru kada je zapaljen".

Vraćajući se na trenutak napada, kaže:

"Milan i ja smo pili kafu. Kada je on naišao, trebalo je ja da izađem, ali sam zamolio Milana jer sam tek počeo da pijem kafu. Možda je metak bio meni suđen. Milan mu se fino obratio sa 'gospodina, kako da vam pomognem', a on je bez reči počeo da puca".

Demantuje priče da je Vladan A. požar izazvao pucnjima u plinsku bocu.

"Mi tamo nemamo plinsku bocu. On je poneo kantu sa benzinom i u nju pucao. Bio sam na tri metra odatle kad je izbio požar".

Ipak, prvo na pameti mu je bilo da spasi prijatelja.

"Još jedan čovek i ja smo odmah ranjenog Milana odveli na bezbedno, a onda sam se vratio ne bi li iz šatora spasio lične stvari, prvenstveno dokumenta. Ali, nisam uspeo, sve mi je izgorelo".

Objašnjava da Vladana A. nikad pre nije video. Zapravo, prvi put ga je ugledao kada je uhapšen.

Vraćajući se na snimak kojim su blokaderi pokušali da predstave da se ranjeni Milan i napadač Vladan poznaju od ranije, Nikola kaže: