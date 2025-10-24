"Danas sa ponosom stojimo uz našu braću i sestre u Republici Srpskoj, uz sve koji su u najtežim vremenima imali snage da sačuvaju svoje ime, veru i slobodu", poručio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na svom Instagram nalogu povodom svečane akademije Narodne skupštine Republike Srpske.