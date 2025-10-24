Slušaj vest

Pokušaj ubistva čoveka i paljenje šatora ispred Skupštine blokaderi su pokušali da iskoriste da plasiranjem očiglednih laži za taj incident okrive vlast iako je, na osnovu snimaka i priznanja počinitelja, jasno da se radi o blokaderskom napadu i pokušaju još jače destabilizacije društva.

Analiza samog incidenta mnogima je poslužila za medijsku manipulaciju i još jedan udarac na državne strukture. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su snimci pucnjave ispred Skupštine prikazani da bi ljudi shvatili šta se zaista dogodilo, jer bi se inače pričalo da su se dvojica nepismenih "Ćacija" potukli oko dnevnice.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, Veroljub Arsić, narodni poslanik, kao i Srbislav Filipović, politički analitičar.

Obradović: Ovo je poslednje zvono uzbune

Obradović navodi da je kod terorizma važan motiv, uznemirenje javnosti i prinuda, gde se gnusnim aktom primorava država na nešto:

- U ovom slučaju se napad dogodio na prijavljenom političkom skupu, jer je Ćacilend, kako ga zovu, prijavljen kao mesto protestnog skupa. Ljudi u Ćacilendu i javnost su uplašeni jer se sve desilo ispred Narodne skupštine i Predsedništva. Postojao je i politički motiv neslaganja sa postavljenim šatorima. Možemo ovo okarakterisati kao terorizam - kaže Obradović.

On dodaje da je ovo "poslednje zvono uzbune", pa i da svako ko se bavi politikom sada ima razlog da se boji za svoju bezbednost.

Obradović dodaje i da se ne seća da se na bilo kom drugom političkom skupu u Srbiji desila upotreba vatrenog oružja, pa je dodao:

- Došlo je do normalizacije sablasnih scenarija, što me brine i sa sociološkog i bezbednosnog stanovišta. Više puta je bilo pretnji da će se ući u Ćacilend i da će ti ljudi biti oterani. Prete na društvenim mrežama, a prete i politički akteri. Treba raditi na većoj bezbednosti. Sam Bog je spasio ljude da ne budu izrešetani po šatorima - kaže Obradović.

Arsić: Odabir šatora je sumnjiv

Arsić je osporio laži blokadera da je ovaj napad isceniran ili da je napadač potplaćen, pa je onda dodao:

- Pojedini poltičari pokušavaju da relativizuju ovaj napad ili okvire vlast. To je potpuna besmislica. Nije teško doći do tih šatora, na hiljadu ljudi svakog dana prolaze tu, različitog političkog opredeljenja. Taj deo grada nije zatvoren za pešake, barikade postoje samo zbog vozila - kaže Arsić.

On dodaje da iznenađuje pozicija šatora koji je zapaljen, jer je napadač morao da prođe pored više šatora kako bi došao do ovog i zapalio ga, a zapaljen je upravo šator koji se nalazi ispod prozora Stranke slobode i pravde, koji su imali snimke samog napada.

- Ovo je teroristički čin, kasnije tužilac može da promeni kvalifikaciju dela. Ovo deluje kao kampanja da se ovo prikaže što više naivno, pa i optuži vlast. Na kraju će ispasti kriv i sam šator, a sve da bi se izbegla prava odgovornost i da bi se nastavila kampanja hibridnog rata koja traje - kaže Arsić.

Filipović: Zašto se snimak nije pojavio iz drugih prostorija, nego baš iz ove?

Filipović kaže da je veštačka inteligencija otišla dovoljno daleko da postoji velika pretnja od širenja lažnih informacija na društvenim mrežama.

- Režije sa strane vlasti nema. Ja sam bio narodni poslanik i poznajem raspored prostorija. To odakle se pojavljuje snimak onoga što se dogodilo jesu prostorije Stranke slobode i pravde. Niko nije izašao sa svojim telefonima, nego baš iz Đilasove partije. Ne aludiram ni na šta, samo mi je interesantno da se to baš tako dogodi - kaže Filipović.

On dodaje da je posebno interesantno i to što su se pojavile fotografije napadača iz Hrvatske, dok je Arsić dodao da bi u slučaju detonacije pojedini ljudi iskoristili priliku da ovu priču fokusiraju na to kako u Ćacilendu ima oružja, ili bi ovo pretvorili u priču svađe oko dnevnice.

