Novi skupovi "Građani protiv blokada" održaće se i danas, 25. oktobra.

Centar za društvenu stabilnost, najavio je da će skupovi biti organizovani u tri grada sa početkom u 17 časova:

  • Požarevac, Tabačka čaršija i na Trgu oslobođenja
  • Kraljevo, Trg srpskih ratnika
  • Vranje, Raskrsnica Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

