Juče je u okviru Pravosudne akademije, kako dodaje, održano predavanje pod nazivom "Digitalna forenzika", gde je Majlat zvanično predstavljen kao "rukovodilac Odeljenja za visokotehnološki kriminal u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu".

Boris Majlat
Foto: Printscreen

- Na taj način je, po ko zna koji put, obmanuta i stručna i šira javnost, jer se isti naslov pojavljuje i na sajtu Akademije. Da to nije prvi put, pokazuje i nedavna strukovna konferencija Visokog saveta tužilaštva na Kopaoniku, gde je u zvaničnoj agendi i protokolu takođe bio naveden kao šef VTK - tvrdi naš sagovornik.

Boris Majlat
Foto: Printscreen

Boris Majlat je ostavku podneo, podsetimo, kako bi se kandidovao za člana Visokog saveta tužilaštva.

- Njega je kao kandidata predložilo Više javno tužilaštvo u Šapcu, gde je proveo jedva deset radnih dana, ali sasvim dovoljno da od kolega, koje ga po prvi put u životu vide, dobije podršku. Možda propust deluje kao sitnica, ali u momentu u kojem se sve dešava, on je samo još jedan indikator da se tužilačkim sistemom upravlja neozbiljno, a ponekad i namerno manipulativno - zaključuje sagovornik iz pravosuđa.

