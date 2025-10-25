Slušaj vest

Juče je u okviru Pravosudne akademije, kako dodaje, održano predavanje pod nazivom "Digitalna forenzika", gde je Majlat zvanično predstavljen kao "rukovodilac Odeljenja za visokotehnološki kriminal u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu".

Foto: Printscreen

- Na taj način je, po ko zna koji put, obmanuta i stručna i šira javnost, jer se isti naslov pojavljuje i na sajtu Akademije. Da to nije prvi put, pokazuje i nedavna strukovna konferencija Visokog saveta tužilaštva na Kopaoniku, gde je u zvaničnoj agendi i protokolu takođe bio naveden kao šef VTK - tvrdi naš sagovornik.

Foto: Printscreen

Boris Majlat je ostavku podneo, podsetimo, kako bi se kandidovao za člana Visokog saveta tužilaštva.