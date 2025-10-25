Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje saopštenje Visokog saveta tužilaštva (VST) u kojem se novinarke Vesna Veizović i Andrea Veskov nazivaju „neprijavljenim licima“.

Javno označavanje novinara kao ‘neprijavljenih lica’ predstavlja opasan institucionalni napad na medijske slobode. ANS neće dozvoliti da se novinari koji rade u javnom interesu pretvaraju u metu onih koji bi trebalo da odgovaraju na pitanja, a ne da ih zabranjuju.

ANS ističe da je reč o nedopustivom pokušaju diskreditacije novinara koji profesionalno rade svoj posao i zahteva hitno izvinjenje i povlačenje uvredljivih navoda.

Ne propustiteVestiANS: Najavljeni protest ispred Informera je napad na slobodu medija
Screenshot 2025-07-01 182210.jpg
PolitikaANS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE NEODGOVORNO I ZLONAMERNO DELOVANJE MEDIJA: N1 i Nova.rs šire paniku i laži – cilj im je haos u Srbiji!
Screenshot 2025-07-01 182210.jpg
PolitikaOGLASIO SE ANS: Sramna zloupotreba dece na RTS-u i N1 – politička propaganda preko maloletnika!
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaANS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE PRETNJE DRAGANU J. VUČIĆEVIĆU: Takvi bolesni napadi predstavljaju brutalno krivično delo i direktan udar na slobodu medija
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg