- U jednom trenutku ne znate kad počinje kriminogeni milje, odnosno kad se završava crkva, recimo, kad počinje kriminogeni milje i tako dalje. O Crnoj Gori je nedavno bilo reči i u Evropskom parlamentu. Hrvatski evroposlanik Tomislav Sokol je kazao da je Beograd danas glavni izvor nestabilnosti u regionu i da je to najočiglednije u Crnoj Gori, u kojoj su, kako je rekao, vidljivi obrasci prisutni u Srbiji. Dakle, mi zaista u Srbiji već možemo da govorimo i mnogi sada i pravnici su ovo kvalifikovali ponašanje režima kao jedan vid državnog terorizma. I naravno da se onda deo toga prenosi i na Crnu Goru - rekao je Bešlin.