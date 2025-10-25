Slušaj vest

On se, između ostalog, pozvao na reči Tomislava Sokola, hrvatskog evroparlamentarca iz redova HDZ, koji je i ranije napadao Vučića i Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Formalna nezavisnost i dalje postoji, ali suštinski, suverenitet Crne Gore je ispražnjen. Crnom Gorom danas, biću vrlo otvoren, vladaju, dakle, jedna obaveštajna služba, jedna crkva, jedan klan - rekao je Bešlin.

Milivoj Bešlin je takođe rekao da "klan i crkva i obaveštajna služba imaju glavu u Beogradu".

- U jednom trenutku ne znate kad počinje kriminogeni milje, odnosno kad se završava crkva, recimo, kad počinje kriminogeni milje i tako dalje. O Crnoj Gori je nedavno bilo reči i u Evropskom parlamentu. Hrvatski evroposlanik Tomislav Sokol je kazao da je Beograd danas glavni izvor nestabilnosti u regionu i da je to najočiglednije u Crnoj Gori, u kojoj su, kako je rekao, vidljivi obrasci prisutni u Srbiji. Dakle, mi zaista u Srbiji već možemo da govorimo i mnogi sada i pravnici su ovo kvalifikovali ponašanje režima kao jedan vid državnog terorizma. I naravno da se onda deo toga prenosi i na Crnu Goru - rekao je Bešlin.

Ne propustitePolitikaFUNKCIJU NAPUSTIO, TITULU ZADRŽAO: Boris Majlat nastavio da se lažno predstavlja kao šef VTK?
Boris Majlat
Politika"GRAĐANI PROTIV BLOKADA" ORGANIZUJU NOVE SKUPOVE: Borba ne prestaje, okupljanje i danas od 17 sati, na ovim lokacijama - SRBIJA TE ZOVE
collage.jpg
Politika"UMESTO DA OSUDE, ONI TEŠKI ZLOČIN GURAJU POD TEPIH" Miletić o tome kako N1 i Nova ignorišu pucnjavu ispred Skupštine: Skandalozno je što nema osude!
Vladan Anđelković
PolitikaZAŠTO JE NAPADAČ ODABRAO BAŠ TAJ ŠATOR? Gosti Kurir televizije o pucnjavi ispred Skupštine: Sam Bog je spasio ljude da ne budu izrešetani!
366449_251024.00_12_31_18.Still001.jpg