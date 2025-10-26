Slušaj vest

Srbija je ponovo uzdrmana. Poslednji u nizu je zločin ispred srpskog parlamenta koji stavlja pod znak pitanja stanje bezbednosti u zemlji i kapacitete institucija da odgovore na izazove koje nosi politička i društvena napetost.

Posle teškog incidenta ispred Narodne skupštine, u kojem je upucan jedan muškarac, i nakon paljenja šatora u tzv. "Ćacilendu", javnost s pravom postavlja pitanje - koliko je danas bezbedna Srbija?

O toj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije": Aleksandar Mirković, zamenik predsednika skupštinskog odbora za kontrolu sluzbi bezbednosti, Ljuban Karan, prof dr Ilija Kajtez sociolog i Miljan Damnjanović, potpredsednik Srpske radikalne stranke.

Aleksandar Mirković Foto: Kurir Televizija

Napad u Ćacilendu

Mirković je razotkrio motive napadača i naglasio da snimak koji se širi društvenim mrežama ne prikazuje stvarni tok događaja:

- Istraga je u toku i moramo da budemo obazrivi. Čovek je došao sa ciljem da ubije Naprednjake i zapali Ćacilend. Pitanje je ko je odgovoran za tu atmosferu. Mi smo imali zasedanje i bili smo u prilici da čujemo pripadnike opozicije koji nazivaju ljude u Ćacilendu kriminalcima. Tako da se tih dana stvarala atmosfera da je legitimno ući u Pionirski park i uzeti stvar u svoje ruke. Nadležne institucije nisu reagovale kada su trebale, imali ste prebijanje, napade i paljenje.

- Nijedan snimak koji se sada pojavio nije autentičan. Čovek koji kruži društvenim mrežama nije čovek koji je pucao. Snimak postoji, ali na tom snimku je čovek po imenu Nikola Petronić, koji se juče oglasio i potvrdio da se on nalazi na tom snimku i to nema veze sa ovim Anđelkovićem. To je još jedan pokušaj manipulacije na društvenim mrežama i u pojedinim medijima kako bi se na pogrešan način prikazao teroristički akt.

Miljan Damnjanović Foto: Kurir Televizija

Postavljeni šatori - očuvanje bezbednosti

Damnjanović naglašava da je Srpska napredna stranka postavila šatore kod Narodne skupštine isključivo u cilju očuvanja bezbednosti i kao preventivnu meru protiv mogućih nereda u Srbiji:

- To je krivično delo. Neko je ušao na fakultet i "osvojio ga". Mi imamo neke dekane, rektore, ne znamo ni ko su, ni kako se zovu ti ljudi. Pojavljuju se kao politički faktor. Fakulteti služe za pranje biografija i kriminalnih radnji na fakultetu. Nismo uspeli uopšte da vidimo ko su ljudi, a kamoli da ih isteramo odande. Ovo je sve politička borba i ti ljudi žele da se domognu vlasti - kaže Damnjanović i dodaje:

- Žele izbore kao u Evropi, one nelegitimne i nezakonite. Ovde spremaju nešto još gore, sudeći po tome da aktuelna vlast ima još veću podršku nego ranije. Taj referendum će se napraviti. Imaćete referendum za ili protiv. To su pravila obojenih revolucija i to je bilo u vreme Miloševića. Ali mi ne znamo ko su ljudi na fakultetima? Zašto ne znamo ko je u Narodnom pozorištu? To su sve neka pitanja koja predsednik i država moraju da reše pre izbora.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Kajtez pojašnjava da je Anđelković bio pripadnik državne bezbednosti, te da mu nije predstavljao problem da pronađe način da se približi:

- Imajući u vidu da je čovek bio pripadnik državne bezbednosti, nije mu bio problem da nađe način da se približi. Nemoguće je sve kontrolisati, svakog čoveka i svaki trenutak. To je život i tu ima cirkulacije. Reakcija policije je bila efikasna, čovek je obučen i pripremao se. Našao je način da uđe i izvrši zlodelo. Ne postoji nijedna bezbednosna služba koja može na celoj teritoriji imati potpunu kontrolu - kaže Kajtez i dodaje:

- Ko zna koliko je pokušaja već bilo koji su sprečeni? Vidimo pozadinu. Čovek je bio u Hrvatskoj, a sve najgore za srpski narod potiče od toga. Njihova je celokupna zajednica okrenuta protiv srpskog faktora. Iza njih stoje obaveštajne službe i NATO struktura. Naša mala državna zajednica uspeva mnogo toga, ali ne može sve.

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

Špijunske mreže i njihovi ciljevi

Karan navodi da su u Srbiji razotkrivene čak četiri špijunske mreže - hrvatska, albanska, prištinska i bugarska - te da je njihov cilj bio stvaranje haosa u zemlji:

- Išla je strahovita propaganda hibridnih napada u Srbiji. Krenulo je nasilje, da li je prestalo? Nije. Sada nije dovoljno ni nasilje, pa imamo pojavu terorizma. Ne verujem da će to prestati. Ova ličnost je vrlo precizno izabrana - kaže Karan i dodaje:

- Izabrali su ga jer nije ni na kakvim pozicijama, porodica mu je u Hrvatskoj. Taj čovek nema veze sa Srbijom a za nju misli sve najgore. On je tražio sam kome da se pridruži da bi se borio za rušenje našeg sistema i države. To nam govori da ne trebamo potcenjivati hrvatsku obaveštajnu službu.

KARAN OTKRIVA VEZU NAPADA U ĆACILENDU I ŠPIJUNSKIH MREŽA: Četiri mreže pripremale haos u Srbiji - napad je deo šire strategije! Izvor: Kurir televizija

