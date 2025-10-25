Slušaj vest

Kada Vjosa Osmani govori o destabilizaciji, očigledno polazi od Prištine koja glavni izvor nestabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, a o tome svedoči i više od 700 incidenata usmerenih prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, rekao je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković reagovao je na izjave predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani koja je ponovo govorila o navodnim, kako je rekla, destabilišućim tendencijama Beograda.

"Kada Vjosa Osmani govori o destabilizaciji, očigledno polazi od takozvanog Kosova koje je glavni izvor nestabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, a o tome svedoči i više od 700 incidenata usmerenih prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji", istakao je Petković.

Kako je dodao, Vjosu Osmani više ni u Prištini, ni u međunarodnoj zajednici ne shvataju za ozbiljno.

"Njene pokušaje dezavuisanja javnosti, naklapanja i napada na Beograd nikoga ne mogu da zavaraju, jer je svakodnevni napadi na Srbe, Srpsku pravoslavnu crkvu, našu decu, žene, povratnike demantuju", naglasio je Petković.

Kako je istakao, nema ugroženijeg naroda u savremenoj Evropi od Srba na Kosovu i Metohiji, koji su mete arbitrarnih hapšenja, kojima su protivpravno zatvorene institucije od životnog značaja.

Kao rezultat antisrpske i eskalatorne politike Prištine, dodao je, gotovo 20 odsto Srba sa severa KiM moralo je da napusti svoje domove.

"Krhki mir na Kosovu i Metohiji čuva se isključivo zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića i srpskom narodu koji trpi Vjosin i Kurtijev teror i ne naseda na provokacije. Tako da ni najnovija Vjosina verbalna provokacija i zapaljiva izjava neće ostvariti svoj cilj, jer je Beograd opredeljen za mir, stabilnost i kompromis, a Priština zna samo za izazivanje kriza i tenzija", poručio je Petković.