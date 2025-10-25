Slušaj vest

Olenik je na društvenoj mreži Iks otvoreno stao u zaštitu Borisa Majlata, bivšeg šefa posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal, nakon što je pred kamerama odbio da odgovori na niz novinarskih pitanja, od kojih je jedno bilo i zašto je odbio da procesuira Aleksandra Olenika zbog širenja panike u vezi sa lažnim zvučnim topom, ali i kako to da iz njegovog odeljenja konstantno cure poverljivi podaci.

Nakon 15. marta, podseća naš sagovornik, Aleksandar Olenik je objavljivao neproverene i neistinite teorije o navodnom zvučnom topu, nakon čega je protiv njega podneta prijava, međutim tadašnji šef odeljenja za visokotehnološki kriminal je odbio zahtev za prikupljanje obaveznih podataka. A koliko je duboka saradnja njih dvojice, kako dodaje, pokazuje i to da je Olenik ubrzo na svom profilu objavio poverljive podatke iz istrage koje je mogao dobiti samo iz ovog tužilaštva.

- Mediji su već pisali o tome da je Boris Majlat, zajedno sa Ivanom Stojiljković Pomoriški, već godinama u središtu pravosudne mreže koja funkcioniše kao zatvoreni krug koji svoje ideološke saradnike iz autonomaških krugova snadbeva informacijama. Njihov zajednički imenitelj je Zagorka Dolovac, figura koja već petnaest godina kao neka vrsta paravan-tužioca drži sistem u vanrednom stanju, u kome se ništa suštinski ne menja - tvrdi sagovornik Kurira.

Slučaj „zvučni top“ pokazao je, kako dodaje, samo koliko su granice između politike i tužilaštva izbrisane, kada su se poverljiva dokumenta o nalozima za prikupljanje obaveštenja pojavila kod samog Olenika, čoveka koji je te neistine prvi plasirao u javnost, bilo je jasno da kanal curenja ide iz samog vrha tužilaštva, odnosno preko Dolovac, Ivane Stojiljković, do Majlata i njegovih saradnika.