Premijer Kosova u tehničkom mandatu i mandatar za sastav nove vlade Aljbin Kurti odbio je da odgovori novinarima kada su ga pitali da li ima dovoljno glasova za formiranje vlade na sutrašnjoj sednici.

U Skupštini Kosova sutra će se održati sednica na kojoj će se glasati o novoj Vladi.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani je 11. oktobra dala mandat lideru Pokreta Samoopredeljenje Aljbinu Kurtiju da formira novu vladu, osam meseci nakon održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Kurtiju su novinari danas postavili pitanje o formiranju vlade, ali je tzv. premijer samo prošao pored njih ne odgovorivši na pitanje.

Dan pred istek roka za predstavljanje novog sastava vlade, iz Samoopredeljenja do sada nije preduzet nijedan konkretan korak. Nije zabeležen nijedan sastanak, niti pregovori sa drugim političkim subjektima koji bi mogli omogućiti formiranje koalicione vlade.

Pokretu Samoopredeljenje potreban je najmanje 61 glas u Skupštini da bi formirao vladu, dok je na izborima 9. februara ta stranka osvojila 48 poslaničkih mesta.

Poslanica i šefica poslaničke grupe Pokreta Samoopredeljenje Mimoza Kusari-Ljilja izjavila je da očekuje da sutra bude izglasana nova vlada na čelu sa Aljbinom Kurtijem, ali i priznala da još nemaju dovoljan broj glasova za potrebnu parlamentarnu većinu.