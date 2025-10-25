POŽAREVAC, KRALJEVO I VRANJE ZASIJALI U JEDINSTVU - SRBIJA SE NE DA! Narod pokazao snagu zajedništva, jasno poručili: ZAUSTAVIMO BLOKADE! (VIDEO,FOTO)
Kao i sa prethodnih skupova, građani šalju jasnu poruku - da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade.
U Požarevcu su se ljudi okupili u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.
Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada širom Srbije šest puta počev od 20. avgusta.
MUP saopštio brojke
Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da se danas u tri grada i to u Požarevcu, Kraljevu i Vranju u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, održavaju javna okupljanja građana koji se protive blokadama. Prema procenama policije, na navedenim javnim okupljanjima prisutno je oko 39.600 građana.
U cilju pripreme da javna okupljanja prođu u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene i zahteva rukovodilaca područnih policijskih uprava planirala je mere iz svoje nadležnosti.
Javna okupljanja za sada protiču mirno, bez ijednog incidenta i bez povređenih građana ili policijskih službenika, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate.
Ministarstvo posebno ističe da su navedena javna okupljanja bila uredno prijavljena nadležnim organima od strane Centra za društvenu stabilnost, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.
Istovremeno na 3 lokacije se održavaju i neprijavljena javna okupljanja pod nazivom ''Zastani Srbijo'', na kojima prema izveštajima prisustvuje 155 građana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir.
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević u Požarevcu
- To predstavlja udžbenički primer obojene revolucije. Vidite da sada pokušavaju, pre svega u gimnazijama. Oni bez škola nemaju masovnost. Meni nisu jasni roditelji koji u tome učestvuju. Da vi kažnjavate decu zbog svojih političkih ciljeva.
- Ljudi nemaju snagu da formiraju pokret, pa uzurpiraju deo države. Pokušavaju da preuzmu politiku, iako se formalno nisu uključili u politički život, mada suštinski jesu. Oni se bore za odgovornost, a odgovornost ih uopšte ne interesuje.
- Sve prevare i trikove koje su mogli, oni su ispalili. Samo želim da poručim, nemojte decu da kažnjavate. Izgubili su godinu dana sa dugoročnim posledicama. Zloupotrebljavaju poginule već godinu dana. Za njih je to samo pogonsko gorivo za obojenu revoluciju - poručio je Vučević iz Požarevca.
Premijer Đuro Macut u Požarevcu
"Mogao bih reći da je ovo slobodna volja ljudi. Pokazatelj da ljudi sami razmišljaju. Ovo nije nikakav partijski skup. Pokušaj da se pokaže slobodarska Srbija koja nikad nije bila u stegama i klišeima. Ono što se dešavalo početkom godine je pokazatelj druge Srbije. To je preraslo u politički pokret koji je napravio veliki problem naročito u prosveti. Ali, izvukli smo se. Ovo je pokazatelj da ljudi slobodno razmišljaju".
Ministar za javna ulaganja Darko Glišić u Kraljevu
"Po broju ljudi ovde, jasno je da svima preko glave terora i maltretiranja, da ljudi samo žele mirno da rade i žive, i da scene koje su se ovde dešavale, budu samo ružna prošlost, ali da odgovaraju oni koji počinili nasilje nad onima koji drugačije misle".
"Svi kažemo da Kraljevo i Srbija ne smeju da stanu. Sledeće što planiramo ovde da uradimo je dijagnostički centar, a ugovor će biti potpisan u naredne dve nedelje. Zdravstvo podižemo na neuporedivo viši nivo, što dovoljno govori koliko država brine o Rasinskom okrugu".
"Odlučnost ovih ljudi pokazuje da oni žele samo napred."
Srđan u kolicima predvodi kolonu u Vranju
"Ova ulica je pre par godina bila kaldrma, niko sa invaliditetom nije mogao da prođe, a sada vidite. Predsednik Vučić i vlasti Vranja pomažu nam puno"
Poruke sa skupa u Kraljevu
- Došli smo da podržimo Srbiju i predsednika. Da nas niko ne gađa jajima i kamenicama, nama treba mir, samo nam to još nedostaje, da nema blokada, sve ostalo imamo - istakla je sugrađanka sa skupa.
- Dobra atmosfera. Ono što pričamo unazad mesecima, želimo da Srbija radi i da se gradi. Kraljevo je jedan od gradova koje je imalo nerazumne ljude koji su na silu pokušavali da zaustave Skupštinu. Ovi ljudi pokazuju da žele jedinstvo - porućio je Bratislav Gašić.
Očekuje se početak skupa u Požarevcu
Sve više ljudi stiže u Požarevac
Ogroman broj ljudi u Požarevcu
Pola sata pre početka skupa u Požarevcu se okupio ogroman broj ljudi, što možete videti i na snimku Kurirovog reportera:
U Kraljevu su se večeras okupili i veterani otadžbinskih ratova, kao i veliki broj mališana u narodnim nošnjama.
Sjajne scene u Požarevcu
