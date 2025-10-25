Slušaj vest

Novopazarski blokaderi, koji su navodno krenuli peške ka Novom Sadu na skup 1. novembra, ponovo su uhvaćeni u pravom kadru, a ne onom serviranom za njihove medije koji ih prate u stopu: oni ne pešače, već se voze kolima!

Naime, kod sela Bresnik zabeležena je "smena straže" blokadera iz Novog Pazara: jedna grupa ulazi u kola, a druga, od četvoro ljudi, izlazi pred kamere da odglumi pešačenje. Kao i više puta do sada šetnja traje samo dok traje snimanje.

Kako prenose očevici, novopazarski blokaderi su razjedinjeni, i postoje dve frakcije. Jednu, upravo ovu koja je uhvaćena sa automobilima kod Bresnika, predvodi glavni blokader, student FPN u Beogradu Davud Delimeđac, predvodnik blokada Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Podsećamo, blokaderi iz Novog Pazara već su otkriveni u svom lažnom pešačkom pohodu na Novi Sad. Pre nekoliko dana viralan je postao snimak sa troje blokadera koje njihov domaćin, kod kojeg su prespavali, vozi u kolima, snima ih, dok oni odmorni, naspavani, neumorni - jer pešačili nisu - mašu svojim pristalicama.