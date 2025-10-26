Slušaj vest

Izbori 2026. godine biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije, najavio je nedavno predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog aktuelne društvene krize i parališućih višemesečnih blokada, ali i pritisaka spolja i uklanjanja ruskih elemenata u energetici, predstojeći izbori zaista sadrže potencijal da donesu dramatične promene u dosadašnjoj politici Srbije ukoliko neki novi odnos snaga pruži prostor za to, ocenjuju sagovornici Kurira.

Budućnost zemlje

Vučić je rekao da izbori mogu da budu održani u aprilu ili decembru 2026. godine, naglasivši da će to biti urađeno u skladu sa zakonom, a pre krajnjih rokova.

Vučić: Sledeća godina predstavlja odlučujuću godinu Foto: Printskrin RTS

"To će biti ubedljivo najvažniji izbori u modernoj istoriji Srbije. Tada će se Srbija boriti za očuvanje svoje vojne neutralnosti, svoje nezavisnosti, svoje samostalnosti, svog puta u budućnost ili povratka u prošlost", izjavio je Vučić na skupu u Zrenjaninu povodom obeležavanja 17. godišnjice osnivanja SNS-a.

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da je značaj sledećih izbora nesumnjiv zbog trenutne političke klime u zemlji i podela u društvu.

"Rezultati izbora mogu da promene politiku zemlje, što dosad u novije vreme nisu imali izbori kao potencijal. Biće to dramatični izbori na kojima će se definisati budućnost zemlje narednih godina, pa i decenija. U političkom smislu odlučivaće se da li će Srbija zadržati neutralnost i nastaviti s balansiranjem između Istoka i Zapada, da li će ostati pri neuvođenju sankcija Rusiji, kakvu će imati politiku prema Republici Srpskoj u narednim godinama... Mi jesmo na putu evrointegracija i to nije sporno, ali pitanje sankcija Rusiji i ulaska u NATO moglo bi da bude nešto što rezultati sledećih izbora menjaju", objašnjava Radun.

Radun: Rezultati izbora mogu da promene politiku zemlje Foto: Kurir TV

On napominje da sve zavisi od odnosa snaga koji će se uspostaviti posle izbora i kakve će se koalicije praviti.

"Izbori svakako imaju potencijal da promene politiku Srbije. Ne bi se samo promenila vlada, već može da nastane neka nova konfiguracija, jer novi odnosi snaga mogu da promene politiku. Već predizborne koalicije, koje u ovom trenutku ne vidimo, daće jasniju sliku o pravcu politike koju bi zauzeli različiti akteri na izborima", ocenjuje Radun.

Dve politike

Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da će građani na sledećim izborima imati izbor između dve politike.

Zavišić: Građani će na sledećim izborima imati izbor između dve politike Foto: Kurir Televizija

"S jedne strane biće slobodarska politika, čija je personifikacija Aleksandar Vučić i koja građanima nudi jasan plan i program daljeg razvoja zemlje. Naša zemlja je danas potpuno drugačija u odnosu na 2012. godinu. A s druge strane biće kmetska politika blokadera koja građanima nudi dalje pumpanje podela, sukoba i širenje mržnje. Dakle, izbor će biti nikada jasniji i za svakog racionalnog srpskog patriotu nikada lakši. Međutim, to nikako ne znači da će izborna kampanja biti laka. Uveren sam da će ti izbori biti ne samo najvažniji, nego i najteži od obnove višestranačja", naglašava Zavišić.

On upozorava i da postoje oni koji su zainteresovani da imaju poslušnu vlast u Beogradu koja je spremna da slepo izvršava svaki nalog koji stigne iz ambasada.

"I mnogo novca su u to uložili. U prethodnih godinu dana Srbija se suočila sa ogromnim izazovima. Spoljni pritisak na naše državno rukovodstvo da uvedemo sankcije Rusiji i raskinemo partnerstvo s Kinom je nikada veći, a na unutrašnjem planu pokrenut je proces obojene revolucije. Dosad smo uspešno odolevali i istrajali na kursu politike koja je najbolja za naš narod, ali u narednih godinu dana pritisak da se Srbija slomi biće još veći. Upravo zbog toga izbori sledeće godine odrediće budućnost naše zemlje", zaključuje Zavišić.