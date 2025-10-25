Slušaj vest

Građani koji se protive blokadama okupljaju se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju od 17 časova. Sa ovih skupova poručuju da blokade narušavaju svakodnevni život i da žele nesmetano da se kreću i obavljaju svoje obaveze.

Jedan od građana Kraljeva poslao je jasnu poruku u kojoj je istakao da je u prethodnom periodu bilo isuviše nasilja, kao i mržnje, te je izrazio želju da se stane na put blokadama, kako bismo se vratili normalnom životu.

- Mislim da je u prethodnih godinu dana bilo previše nasilja i mržnje i da je zato potrebno da konačno stanemo na put ludilu i nezakonitim blokadama, kako bismo se ponovo vratili jednom normalnom životu - poručio je ovaj mladić.

Izjava - Kraljevo Izvor: Kurir

U Požarevcu se okupljanje održava u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada širom Srbije šest puta počev od 20. avgusta.

Kurir.rs

