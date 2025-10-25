Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić nalazi se na skupu građana protiv blokada u Kraljevu.

- Po broju ljudi ovde, jasno je da je svima preko glave terora i maltretiranja, da ljudi samo žele mirno da rade i žive, i da scene koje su se ovde dešavale, budu samo ružna prošlost, ali da odgovaraju oni koji su počinili nasilje nad onima koji drugačije misle.

- Svi kažemo da Kraljevo i Srbija ne smeju da stanu. Sledeće što planiramo ovde da uradimo je dijagnostički centar, a ugovor će biti potpisan u naredne dve nedelje. Zdravstvo podižemo na neuporedivo viši nivo, što dovoljno govori koliko država brine o Rasinskom okrugu - rekao je i dodao:

- Odlučnost ovih ljudi pokazuje da oni žele samo napred.

Građani koji se protive blokadama okupljaju se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju od 17 časova. Sa ovih skupova poručuju da blokade narušavaju svakodnevni život i da žele nesmetano da se kreću i obavljaju svoje obaveze.

U Požarevcu se okupljanje održava u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada širom Srbije šest puta počev od 20. avgusta.