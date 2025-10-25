Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević nalazi se u Požarevcu sa okupljenim građanima koji se protive nezakonitim blokadama.

- To predstavlja udžbenički primer obojene revolucije. Vidite da sada pokušavaju, pre svega u gimnazijama. Oni bez škola nemaju masovnost. Meni nisu jasni roditelji koji u tome učestvuju. Da vi kažnjavate decu zbog svojih političkih ciljeva.

IMG-20251025-WA0212.jpg
Foto: Boba Nikolić

- Ljudi nemaju snagu da formiraju pokret, pa uzurpiraju deo države. Pokušavaju da preuzmu politiku, iako se formalno nisu uključili u politički život, mada suštinski jesu. Oni se bore za odgovornost, a odgovornost ih uopšte ne interesuje.

Vučević u Požarevcu Izvor: Kurir

- Sve prevare i trikove koje su mogli, oni su ispalili. Samo želim da poručim, nemojte decu da kažnjavate. Izgubili su godinu dana sa dugoročnim posledicama. Zloupotrebljavaju poginule već godinu dana. Za njih je to samo pogonsko gorivo za obojenu revoluciju - poručio je Vučević iz Požarevca.

IMG-20251025-WA0214.jpg
Foto: Boba Nikolić

Građani koji se protive blokadama okupljaju se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju od 17 časova. Sa ovih skupova poručuju da blokade narušavaju svakodnevni život i da žele nesmetano da se kreću i obavljaju svoje obaveze.

U Požarevcu se okupljanje održava u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada širom Srbije šest puta počev od 20. avgusta.

Kurir.rs

Screenshot 2025-10-25 172217.jpg
Screenshot 2025-10-25 171142.png
collage.jpg
collage.jpg