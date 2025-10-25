Slušaj vest

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut pridružio se građanima na skupu protiv blokada u Požarevcu.

- Danas sam se sa svojim saradnicima pridružio građanima Požarevca u šetnji protiv protesta i blokada.
Zajedno smo poručili da Srbija treba da ide napred, bez prepreka, uz dijalog i međusobno poštovanje.
Samo stabilna i mirna Srbija može biti uspešna Srbija - poručio je premijer Macut.

Građani koji se protive blokadama okupili su se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju od 17 časova. Sa ovih skupova poručili su da blokade narušavaju svakodnevni život i da žele nesmetano da se kreću i obavljaju svoje obaveze.

U Požarevcu se okupljanje održalo u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada širom Srbije šest puta počev od 20. avgusta.

