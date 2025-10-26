Slušaj vest

Protekli meseci u Srbiji bili su vreme tenzija i kompleksnih događaja koji su neretko bili teški za razumevanje. Iza prizora protesta, blokada univerziteta i brojnih nasilnih obračuna, u društvenoj krizi kakvu ne pamtimo, nije bilo lako utvrditi šta se dešava i zašto.

Dok su neki pokušavali da prikriju prave motive i ključne aktere, naša redakcija je bila među onima koji su u tim složenim okolnostima tragali za pravim odgovorima.

Skoro čitavu godinu pisali smo otvoreno o onome što se krije iza blokaderskog pokreta i studentskih zahteva, o ambicijama rektora Vladana Đokića, o motivima profesora Građevinskog fakulteta, o pravom cilju osnivanja tzv. anketne komisije. Vreme je pokazalo da su naša otkrića bila na mestu.

Još više ovo važi za serijale naših tekstova u kojima je glavni junak bio sada bivši čelnik Junajted grupe Dragan Šolak. Više nego bilo koji drugi medij Kurir je pisao o nezajažljivoj ambiciji ovog biznismena da zagospodari medijskim nebom Srbije i preko toga presudno utiče na vlast, o načinu na koji je izgradio svoju imperiju, mehanizmu koji je godinama koristio da uvećava bogatstvo i moć i istovremeno uništava konkurenciju... Ali kao što svedočimo ovih dana, i tome polako dolazi kraj.

Danas, kada se sve to jasno vidi, kada su se brojni procesi razotkrili, s ponosom kažemo: bili smo u pravu i bili smo među retkima koji su stvari nazivali pravim imenom.

Naša namera nije da tvrdimo da jedini znamo istinu, niti da smo nepogrešivi. Ali za teme koje su bile od presudne važnosti za javnost pokazalo se da su naše procene i izvori bili tačni.

Zbog toga ćemo u narednih nekoliko nedelja kroz serijal tekstova da podsetimo javnost na najvažnija otkrića iz proteklog perioda. Ona nam daju za pravo da dalje nastavimo istim putem.