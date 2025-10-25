Slušaj vest

Organizator svečane akademije je Zajednica veterana Srbije, a ministarki je uručen orden "Zavet Srbije" u znak priznanja za posvećenost, razumevanje i podršku borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih.

- Kosovski zavet je temelj srpskog identiteta i upravo na Kosovu Polju je nastala etika koja vekovima oblikuje srpski narod - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da ne smemo dozvoliti da drugi pišu našu istoriju.

- Zato je važno što će se uskoro pred Narodnom Skupštinom naći novi Zakon o udžbenicima, da u našim čitankama deca uče o Paštriku, Košarama, Jasenovcu, Jadovnu, Republici Srpskoj... Nikome ne treba jaka Srbija osim nama. Zato jedna reč mora da bude iznad svih nas, a to je Srbija - naglasila je ministarka Stamenkovski, i zaključila: