Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković reagovao je na intervju koji je dao izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula, navevši da je „Piculina jedina funkcija to što je izvestilac protiv Srba i Srbije“.

"Jedina Piculina funkcija je izvestilac protiv Srba i Srbije. Velika je sreća što se Picula u Republici Srbiji ništa ne pita, pa sudiju ili tužioca može da glumi samo u svojoj zemlji. To što o stradanju Srba ili teroru Kurtija, nikada ništa nije rekao, pametnom je dosta", naveo je Petković.