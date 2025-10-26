Slušaj vest

U mestima u Opštini Sečanj, poput Jarkovca, Neuzine, Boke, Krajišnika, Sutjeske, veći broj građana došao je u lokalne odbore da podrži politiku predsednika na predstojećim izborima.

Građani potpisuju podršku predsedniku pred izbore u Sečnju Foto: Kurir

Podsećamo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je lokalne izbore za skupštinu opštine Sečanj za 30. novembar, kada se izbori održavaju i u Negotinu i Mionici.

Ona je pojasnila da za razliku od Mionice i Negotina gde su redovni izbori raspisani 1. oktobra, u Sečnju se održavaju vanredni izbori jer vlada 16. oktobra donela odluku o raspuštanju skupštine te opštine.

