Pred izbore u Sečnju, koji se održavaju 30. novembra, veliki broj građana je došao da potpisima podrži listu predsednika Aleksandra Vučića.
Glasanje 30. novembra
VELIKI BROJ GRAĐANA DOŠAO DA PODRŽI POLITIKU PREDSEDNIKA VUČIĆA: Puni odbori u mestima širom Opštine Sečanj
U mestima u Opštini Sečanj, poput Jarkovca, Neuzine, Boke, Krajišnika, Sutjeske, veći broj građana došao je u lokalne odbore da podrži politiku predsednika na predstojećim izborima.
Građani potpisuju podršku predsedniku pred izbore u Sečnju Foto: Kurir
Podsećamo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je lokalne izbore za skupštinu opštine Sečanj za 30. novembar, kada se izbori održavaju i u Negotinu i Mionici.
Ona je pojasnila da za razliku od Mionice i Negotina gde su redovni izbori raspisani 1. oktobra, u Sečnju se održavaju vanredni izbori jer vlada 16. oktobra donela odluku o raspuštanju skupštine te opštine.
