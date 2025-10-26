Slušaj vest

Pajtić je rekao da je sve ono loše što se danas dešava u suštini krivica režima.

"Ako nije izrežirano pa neposredna krivica, onda je posredna krivica što postoje ljudi koji su do te mere iziritirani time što osam meseci tim ćacilendom maltretiraju građane Beograda, da su spremni da uzmu pištolj i da pokuša da zapali te šatore. Mi smo došli do trenutka kada je sve loše što se desi u suštini krivica režima. I u jednom i drugom slučaju vlast je kriva", rekao je Pajtić za N1.

Na ovo je reagovao, poslanik grupe “Mi glas naroda” Branko Pavlović rekavši da je tragično to što je Pajtić profesor na Pravnom fakultetu, gde uči studente da "šta god da uradiš - uvek si kriv".

"On se zalaže za "pravnu državu" gde si uvek kriv, šta god da uradiš - uvek si kriv! To je logika kojom on uči studente Pravnog fakulteta! To je stvarno skandalozno! Tako da je verovatno neko drugi kriv zato što je lažirao glasanje iz Bodruma kad je bio poslanik, a ne on koji je to uradio", rekao je Pavlović za TV Prva.

Podsetimo, u pucnjavi ispred Narodne skupštine, ranjen je Milan Bogdanović. Njega je upucao metkom u nogu blokader Vladan Anđelković (70), nakon čega je i uhapšen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovaj čin okarakterisao je kao teroristički akt.