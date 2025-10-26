Slušaj vest

Na događaju, koju je u Kulturnom centru Čukarica organizovala Zajednica veterana Srbije, ministarka je naglasila značaj obrazovanja za čuvanje istorijskog pamćenja, odavši da "ne smemo dozvoliti da drugi pišu našu istoriju".

"Zato je važno što će se uskoro pred Narodnom skupštinom Republike Srbije naći novi zakon o udžbenicima, da u našim čitankama deca uče o Paštriku, Košarama, Jasenovcu, Jadovnu, Republici Srpskoj", navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je takođe poručila je da je Kosovski zavet "temelj srpskog identiteta", kazavši da je "upravo na Kosovu Polju nastala etika koja vekovima oblikuje srpski narod".

Svečanost je održana u prisustvu predstavnika boračkih udruženja, sveštenstva, porodica poginulih boraca i drugih gostiju, dodaje se u sapopštenju.

 Kurir.rs/Beta

