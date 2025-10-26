Slušaj vest

Okupljeni su nosili zastave Srbije i balone u bojama srpske zastave, kao i transparente sa porukama protiv blokada.

Naveli su da učešćem na skupovima žele da pošalju poruku da im je dosta nasilja i blokada, da žele da se život u Srbiji vrati u normalu i da pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

U Požarevcu, gde su zabeležene sjajne scene, su sa okupljenim građanima bili premijer Macut i Vučević.

Požarevac protiv blokada Izvor: Kurir

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut izjavio je da skupovi "Građani protiv blokada" nisu nikakvi partijski, već narodni skupovi i slobodna volja ljudi da dođu i pokažu šta misle.

- Ovo je, u stvari, pokazatelj da ljudi slobodno razmišljaju, ali i da pokazuju svoju inicijativu da se nađu na ovakvom skupu. Ovo nije nikakav partijski skup, ovo nije ništa što bi sada obeležilo neku političku aktivnost. Mislim da je ovo zapravo pokušaj da se pokaže ta slobodarska Srbija - rekao je premijer Macut u Požarevcu.

Predsednik SNS Miloš Vučević istakao je da građani koji su se okupili na skupovima protiv blokada žele da žive normalno, da rade, da se bore za veće plate i sigurnije penzije i žele da se priča o dolasku investicija, a ne o tome ko će koga prebijati ili ubijati.

- Srbija je, kao i prethodnih nedelja, rekla da neće blokade, da je dosta blokada i da hoće normalno da se živi - naveo je Vučević tokom šetnje sa građanima protiv blokada u Požarevcu.

U Požarevcu je šetnja građana protiv blokada počela sa Trga oslobođenja, odakle su krenuli centralnim gradskim ulicama.

građani protiv blokada
IMG-20251025-WA0210.jpg
Đuro Macut
IMG-20251025-WA0216.jpg