Predsednica tzv. Kosova Vjosa Osmani sada uz konsultacije sa strankama, treba da odredi novog mandatara koji može da obezbedi većinu, a koji će imati 15 dana da to pokuša da učini. Ukoliko ni taj pokušaj ne uspe, ide se na nove parlamentarne izbore.

Mandatar za sastav nove vlade, lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti rekao je da se danas, više od šest meseci od sazivanja konstitutivne sednice Skupštine došlo do tačke formiranja vlade i upozorio da, ako se vlada ne izglasa, Kosovo ostaje bez budžeta, a tako i bez državnih davanja i razvoja.

Ocenio je da je kašnjenje bez presedana, a kao krivca okarakterisao je Ustavni sud.

„To je sve uticalo na rad države, na međunarodne sporazume, proces reformi, a i dovelo do poljuljanog poverenja kod međunarodnih partnera“, objasnio je Kurti.

On je ukazao da nijedna partija nije želela u pregovore oko vlade.

„Ako bi se danas prihvatio moj predlog imali bi novu vladu i potrebne glasove za prevazilaženje izazova koji nas čeka, a to je izbor predsednika, za četiri meseca. Ovo danas nije samo politička formalnost, već državna odgovornost. Bez izglasavanja vlade treba da se ide na izbore bez budžeta za iduću godinu, dovode se u pitanje plate javnih službenika, dečiji dodatak, socijalne usluge,… Jedna država bez budžeta ne može napredovati“, poručio je Kurti.

Istakao je da svaki dan bez vlade predstavlja izgubljeni dan za razvoj za građane i državu.

„Ako se ne izglasa nova vlada imaćemo produženje tehničke vlade, koja ne može donosite sve odluke. Danas nismo odve da izvršimo podelu vlasti, iako smo bili iskreni ponudom ostalim partijama. Želimo našim građanima da pruštimo što je najbolje za njih“, rekao je on.

Kurti je pozvao poslanike da glasaju ne za partijski, već državni interes, kako bi dobili vladu koja bi bila rezultat februarskih izbora.

Najavio je da će, ukoliko dobije poverenje poslanika, njegova nova vlada u prvoj nedelji doneti pet odluka – o usvajanju nacrta budžeta za 2026, o minimalnoj penziji od 150 evra, o povećanju dečjeg dodatka za 50 odsto, o povećanju minimalne zarade od 500 evra i izmene zakona o ograničavanju zapošljavanja u privatnom sektoru veterana OVK.

Podsetio je da i brojni međunarodni sporazumi čekaju na usvajanje, među kojima i oni koji se tiču Plana rasta EU za Zapadni Balkan, izrazivši nadu da će ih poslanici podržati. Kurti je rekao da su za četiri godine njegove vlade izgrađeni temlji pravednog i jačeg Kosova i ekonomskog rasta. Dodao je da Kosovo ima najnižu stopu inflacije u regionu, posle Albanije.

„Povećali smo zapošljavanje i prihode porodica, povećali minimalne plate i penzije, plate u javnom sektoru. Mnogo je urađeno, ali mnogo ostaje da se uradi“, rekao je Kurti. Podsetio je i na odobrenje vizne liberalizacije za građane Kosova.

Naveo je da Kosovo ima ugovor o nabavci protivraketnog sistema, da ima dronove bajraktar i druge, i da je postiglo sporazum o odbrani sa Albanijom i Hrvatskom.

„Država neće da bira između ekonomskog i socijalnog razvoja, jer su neodvojivo bitni za napredak. Verujemo da su jaka ekonomija i jednako društvo povezani“, naglasio je on.

„Naš savez sa SAD, EU, Velikom Britanijom i prijateljskim zemljama bihe uvek stabilan, jer to nije samo strateška saradnja, već delimo zajedničke vrednosti. Mi nismo samo deo evropskog kontinenta već zajedničkih vrednosti. Nemamo drugog puta nego da nađemo jezik saradnje za vitalnje inetrese“, istakao je on.

Kurti je najavio razvoj borbenih dronova „Mejd in Kosovo“ i obećao nova priznanja, navodeći da su Kosovo priznali Izrael, Tajland, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kenija, Sudan, te dodao da je Kosovo postalo članica mnogih mehanizama.

Poslanik Samoopredeljenja Hakim Murati pozvao je poslanike, nakon Kurtijevog ekspozea, da glasaju za novu vladu.

Istakao je da se moraju ostaviti po strani politička prepiranja.

„Izbori su najgora opcija, mi ih ne želimo i ne zalažemo se za ovu opciju. Pozivam poslanike da se pozovu na razum i ostave po strani političko negodovanje kako bi zemlja dobila vladu“, naglasio je Murati.

Krasnići: Nema potrebe za diskusijom, Kurti neka pokaže da ima većinu

Lider DPK Memlji Krasnići istakao je da je od Kurtija za govornicom čuo šta je radila prethodna vlada, a ne šta će raditi nova.

„Prošlo je više od osam meseci od kada smo blokirani arbitrarnim ponašanjem partije koja je dobila najviše glasova na izborima. Što se tiče DPK vreme reči je prošlo, došlo je vreme da dokažete da imate većinu“, rekao je Krasnići.

Prema njegovim rečima, više od osam meseci Samoopredeljenje je govorilo da je fromiranje vlade u njihovoj odgovornosti.

„Stavite što pre na glasanje novu vladu“, poručio je Krasnići, napominjući da DPK neće učestvovati u diskusiji.

Abdidžiku: Dajte da „izmerimo“ većinu za novu vladu, sve ostalo vodi ka izborima

I lider DSK Ljumir Abdidžiku saglasio se da nema potrebe za diskusijom, već da treba videti da li Kurti ima većinu.

„Nema potrebe za daljom diskusijom, neophodno da Kurti dokaže da ima većinu. Potrebno je dostojanstvo da se kaže ima li dovoljno glasova ili ne. Nedostatak tog dostojanstva doveo je do velikih kršenja Ustava, i to 48 puta, do situacije da imamo uzurpatore u vladi“, kazao je Abdižiku. Poručio je i da „nije kraj sveta“ priznati da nemate dovoljan broj glasova.

„Mi nećemo učestvovati u debati niti je slušati. Bloikirali ste nas osam meseci, dajte da ’izmerimo’ da li imate novu vladu. Sve ostalo vodi ka novim izborima“, dodao je Abdidžiku.

Haradinaj: Jasno da poslanik Kurti nema program

Predsednik ABK Ramuš Haradinaj rekao je da je Kurti u svom ekspozeu govorio o stanju u kome se Kosovo nalazi, ali da je trebalo da objasni i zbog čega je to tako. Upitao je Kurtija zašto je cena struje porasla, konstatujući da je to samo jedan problem, a da je ta „lista dugačka“.

Ni on nije bio za nastavak diskusije o programu koji je Kurti predstavio. „Nije u redu da debatujemo. Vidi se da poslanik koji je govorio nema program“, rekao je Haradinaj.

Simić: Nema podrške za Kurtija, donete na stotine odluka protiv interesa Srba

Poslanik Srpske liste Igor Simić poručio je da ta stranka neće učestvovati u diskusiji o novoj vladi i neće dati podršku vladi Aljbina Kurtija zbog kršenja prava srpskog naroda.

„U prethodnom periodu, dve Kurtijeve vlade donele su stotine odluka protiv interesa srpskog naroda. Ne samo protiv srpskog, već niste doneli nijednu dobru odluku ni za albanski narod“, podvukao je Simić.

Zato je, kaže, Samoopredeljenje na izborima i prošlo onako kako je prošlo.

„Mi ne želimo da učestvujemo u diskusiji, već treba da dođe do glasanja o vladi. Šaljemo jasnu porouku da su sva kršenja prava srpskog naroda razlog da ne možemo i nećemo podržati ovakvu vladu“, dodao je Simić.

Inače, današnja sednica je počela sa zakašenjem od 75 minuta.

Tek gotovo sat vremena nakon predviđenog početka sednice u salu je ušao mandatar za sastav nove vlade Aljbin Kurti, a nedugo za njim i predsednik parlamenta Dimalj Baša, otvarajući sednicu konstatovao je da joj prisustvuje 113 poslanika. On je pozdravio poslanike, ali i ambasasdore i predstavnike diplomatskog kora koji prisustvuju sednici.

Kako prenosi Reporteri, uoči početka sednice poslanicima je podeljeno uputstvo o glasanju, koje će se obaviti elektronski. Ovakvi priručnici su deljeni poslanicima i ranije, a sada treba pre svega da pomognu novim poslanicima da se upoznaju sa procesom glasanja.

Današnja sednica održana je iako Ustavni sud još uvek nije odlučio po žalbi Srpske liste u vezi sa izborom Nenada Rašića na mesto potpredsednika parlamenta koje pripada srpskoj zajednici.