Poslanik Demokratskog saveza Kosova (DSK) Armend Zemaj udario je pesnicom u glavu muškarca koji mu je dobacivao na trgu u Prištini!

Inident se dogodio u petak, dok je Zemaj davao intervju za jednu lokalnu televiziju. Na snimku se vidi kako mu je stariji muškarac, koji je navodno Albanac iz inostranstva, koji podržava Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, dobacio u prolazu da je "lažov" dok je Zemaj pričao s novinarima.

Političar je onda krenuo za njim, počela je kratka prepirka, vidi se kako prolaznik kreće da udari političara koji ga zatim precizno udara pesnicom u bradu.

Andrej Zemaj se oglasio na svom profilu na Fejsbuku i izvinio se zbog svoje reakcije.

"Tokom javnog intervjua dogodila se neugodna situacija zbog koje iskreno žalim. Jedan građanin, ne znam da li slučajno ili namjerno, vređao me i verbalno provocirao neprihvatljivim rečima pred medijima. Reagovao sam emocionalno u samoodbrani i moja reakcija ne predstavlja ni moja lična uverenja ni principe koje zastupam kao poslanik i kao član DSK. Bez obzira na provokaciju nasilje u bilo kom obliku nije pravi odgovor. Za ovaj postupak izražavam žaljenje i javno se izvinjavam", napisao je Zemaj, prenosi Telegrafi.

Policija je saopštila su Zemaj i napadnuti muškarac saslušani pred tužiocem.

Danas je u Prištini održana sednica Skupštine na kojoj se ponovo birala vlada, mandatar je bio Aljbin Kurti, ali predlog nije prošao - od potrebnih 61 glas, Kurti je dobio 56. Sada je na Vjosi Osmani da uz konsultacije sa strankama, odredi novog mandatara a koji će imati 15 dana da pokuša da bezbedi većinu. Ukoliko ni taj pokušaj ne uspe, Kosovo će na nove parlamentarne izbore.