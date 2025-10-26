Slušaj vest

Svečana dodela indeksa brucošima na Filozofskom fakultetu u Nišu, zakazana za sutra, umesto da bude praznik početka akademskog života, preti da se pretvori u još jedan politički cirkus.

Naime, kako prenose pojedini mediji, dok su brucoši uzimali indekse, na izlazu iz učionica čekali su ih stariji studenti blokaderi koji su im delili letke i pozivali ih na takozvani plenum i druženje sa njima u ponedeljak 27. oktobra.

"Najgore od svega je to što se ova situacija odigrala pred očima rukovodstva fakulteta koje nije reagovalo. Umesto da fakultet bude hram znanja i nauke, pretvorili su ga u opštinski odbor političke stranke što rukovodstvo ovog fakulteta i odobrava ćutanjem", kaže jedan od očevidaca.

Filozofski fakultet u Nišu: Poziv na plenum Foto: Printscreen X

Podsećamo da je Filozofski fakultet u Nišu bio jedan od najekstremnijih u nezakonitim blokadama, a tadašnja dekanka fakulteta Natalija Jovanović učestvovala je i u nasilnim protestima u tom gradu!

Dekanka Filozofskog fakulteta u nišu Natalija Jovanović ispred policije s jajima u rukama Foto: Printscreen

Sa funkcije dekana Jovanovićeva je smenjena u junu ove godine, na sednici Saveta fakulteta.