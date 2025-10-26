"Danas sam obišao domaćina Tomu Kevića iz Brežđa, vrednog čoveka koji živi sa suprugom Vesnom, ocem i majkom. Hvala im na divnom gostoprimstvu. Oni su primer porodične sloge i zajedništva. Ispred njihove kuće prolazi novoasfaltirani put Tolić-Brežđe-Osečenica, dug 3 kilometra. Ovaj put je od izuzetnog značaja jer spaja tri sela, a njegovom izgradnjom olakšan je život meštana ovog kraja", napisao je Vučević na Instagramu uz fotografije iz Brežđe.