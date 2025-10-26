VUČEVIĆ U BREŽĐU, GDE JE PLANIRANA TRASA NOVOG AUTO-PUTA: Srbija nastavlja da ulaže u putnu infrastrukturu i povezuje naša sela
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je danas mesto Brežđe, gde je planirana trasa novog auto-puta.
"Danas sam obišao domaćina Tomu Kevića iz Brežđa, vrednog čoveka koji živi sa suprugom Vesnom, ocem i majkom. Hvala im na divnom gostoprimstvu. Oni su primer porodične sloge i zajedništva. Ispred njihove kuće prolazi novoasfaltirani put Tolić-Brežđe-Osečenica, dug 3 kilometra. Ovaj put je od izuzetnog značaja jer spaja tri sela, a njegovom izgradnjom olakšan je život meštana ovog kraja", napisao je Vučević na Instagramu uz fotografije iz Brežđe.
"Država Srbija nastavlja da gradi, da ulaže u putnu infrastrukturu i povezuje naša sela, jer razvoj Srbije počinje upravo od njenih domaćina. Snaga je u našim ljudima i našim selima!", poručio je predsednik SNS.
Kurir Politika