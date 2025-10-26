Slušaj vest

Orden je uručen kao priznanje za podršku borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih, na svečanoj akademiji "Zajedništvo, hrabrost i posvećenost veterana", koji je organizovala Zajednica veterana Srbije.

- Ne daju Srbinu da živi. Na mestu koje Latini zovu Kampo Merolo, a Srbi Kosovo Polje, nastala je naša etika, i nastao je kosovski zavet. To je nešto što je odraz u ogledalu celog srpskog naroda. Jer da nije tako, ne bi postojala ovakva udruženja, ne bi postojali ovakvi divni mladi ljudi koji se trude da bez obzira na činjenicu da i sami nisu bili borci, bore se za borce, i bore se za svoju otadžbinu, vrednujući žrtvu svih vas, koji ste stali na njen branik kada je bilo najpotrebnije i kada je bilo najteže. Naše Kosovo i Metohija, danas opkoljeno trnatim žicama, gde traje stravičan progon i pogrom našeg naroda, gde ništa nije izvesno, osim da neće odustati - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da neće odustati ni oni koji žele da nas nema.

- Ali neće odustati ni srpski narod od želje da ga ima, tamo gde ga je oduvek i bilo, na vekovnim prostorima. Jako je važno da svuda i u svakoj prilici, gde god se okupimo, o tome govorimo, i da naša deca znaju šta znače Kosovo i Metohija, da pamte istoriju, da im se lekcije iz udžbenika predaju o onome što je bilo, a ne o onim što bi drugi želeli da bude. Mi ne smemo da dozvolimo da nam posle toliko vremena neki drugi pišu istoriju, naročito ne tako što će je pisati brisanjem naše, i što će nas brisati iz nje - kazala je ministarka.

Naglasila je da je važno što će se u uskoro i u Narodnoj skupštini naći novi Zakon o udžbenicima, kako bismo se zaštitili da naše nacionalne čitanke izdaje država Srbija.