- Posle problema sa sankcijama NIS-u, dogodile su nam se dve teške stvari. Jedna su sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, one na snagu stupaju 21. novembra. A drugo je havarija, da je tako nazovem, dal je bila sabotaža, diverzija ili ne, pokazaće istraga u Mađarskoj. Sad imamo problem i sa gasom ili ga možemo imati i imamo problem i sa naftom  - nedvosmislen, objasnio je Vučić i dodao: 

- Pošto smo dali naše rezerve NIS-u,  verujem da do 10-15. novembra apsolutno smo sigurni oko svega. Zato nam je sledeća nedelja strašno važna jer ću razgovarati i s našim ruskim, američkim i evropskim partnerima, da vidimo kako da na najbolji mogući način pronađemo rešenje za našu zemlju.

- I ono što mi je strašno važno to je da ljudi znaju da ukoliko sledeće nedelje ne budemo imali rešenje za probleme, mi ćemo sami one tamo nedelje donositi svoje odluke i zaštititi stanovništvo. Srbija je iznad i pre svega i ljudi u Srbiji treba da znaju da radimo i da se borimo i verujem da ćemo uspeti da obezbedimo dovoljne količine i nafte i derivata, i gasa i električne energije a do tada uz sve probleme i sve muke ljudi da budu mirni, pobedićemo zajedno!

- Mnogo dodatnih problema u energetici, ujedinjeni izborićemo se svim i pobediti!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

 Kurir.rs

