Slušaj vest

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

Misija MMF-a boravi u Srbiji u okviru druge revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.

Ne propustitePolitika"DOGODILE SU NAM SE DVE TEŠKE STVARI" Važna poruka predsednika Vučića o energetskoj situaciji u zemlji: Sledeća nedelja strašno nam je važna (VIDEO)
Aleksandar Vucic
PolitikaZAŠTO SU IZBORI 2026. NAJVAŽNIJI U MODERNOJ ISTORIJI SRBIJE: Odluka na biralištima mogla bi doneti dramatične promene u politici zemlje
whatsapp-image-20220403-at-7.36.56-am-2.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO KETRIN KONOLI NA POBEDI: Njen mandat će ojačati odnose Irske i Srbije
WhatsApp Image 2025-10-23 at 13.12.09.jpeg
PolitikaIGRA OKO GASA RAZOTKRIVA PRITISKE: Srbija neće podleći ucenama ni sa Zapada, ali ni sa Istoka!
Aleksandar Vučić rat u Ukrajini ruski gas