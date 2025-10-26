Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju, koje predvodi šef delegacije Anet Kjobe.
Sastanak u Predsedništvu
VUČIĆ SUTRA SA PREDSTAVNICIMA MMF: Tema razgovora druga revizija aktuelnog aranžmana
Slušaj vest
Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.
Misija MMF-a boravi u Srbiji u okviru druge revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.
66 · Reaguj
9