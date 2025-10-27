Slušaj vest

Posle odlaganja samita američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina u Budimpešti, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić podsetio je svetsku javnost da je predlog o Beogradu kao mestu mirovnih pregovora i dalje otvoren. Đurić je u intervjuu za Foks njuz digital rekao da je Beograd spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije.

Prijateljski odnosi

- Srbija je takođe među zemljama koje nude svoje dobre usluge, s obzirom na našu pozadinu, s obzirom na činjenicu da smo prijatelji sa svim uključenim stranama, da pokušamo i, ako je potrebno ili ako postoji interes, da budemo domaćini bilo kakvih razgovora o tome kako da se okonča ova užasna tragedija, koja je rezultirala tolikim smrtnim slučajevima i tolikim razaranjem - izjavio je Đurić i naglasio da Srbija principijelno podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih država u skladu s njihovim granicama UN, uključujući i Ukrajinu.

Marko Đurić Foto: Ministarstvo spojnih poslova

Šef srpske diplomatije naglašava još jednu važnu činjenicu, a to je da i Ukrajina i Rusija podržavaju teritorijalni integritet Srbije u vezi s Kosovom. Đurić je u ovom intervjuu rekao da Srbija ceni svoje mesto u Evropi između Istoka i Zapada, uz istovremeno održavanje bliskih odnosa sa SAD.

Kako je napomenuo, treba imati na umu činjenicu i da je predsednik Tramp ubedljivo najpopularniji strani lider u Srbiji i najpopularniji je lider za Srbe u poređenju sa svim drugim evropskim zemljama.

Principijelno držanje: Glasali za rezolucije, nismo uveli sankcije Rusiji Iako neki analitičari smatraju da bi Srbija, pre svega zbog istorijskih veza s Rusijom, bila iznenađujući izbor za domaćina sledeće runde pregovora o prekidu vatre između Moskve i Kijeva, naša zemlja ima pregršt argumenata koji je preporučuju za mesto ovako velikog globalnog i sigurno istorijskog događaja. Principijelnost u poštovanju međunarodnog prava i Povelje UN, kao i zalaganje za politiku mira, svakako su na vrhu te liste. Treba se podsetiti da se Srbija pridružila rezolucijama UN kojima je osuđena ruska invazija na Ukrajinu i aneksija delova ukrajinske teritorije, a Beograd je odbio da se pridruži zapadnim sankcijama usmerenim protiv Rusije, uporno braneći stav da je, kao zemlja koja je pretrpela sankcije, protiv takvog kažnjavanja.

Poverenje i uvažavanje

Mnoge činjenice i okolnosti preporučuju Beograd za domaćina mirovnih pregovora, kaže za Kurir Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i dodaje da bi to za Srbiju bilo od prvorazrednog značaja.

"Osim samog dolaska Trampa i Putina u Beograd na mirovne pregovore, važnost takvog događaja je i to što bi oni takvim izborom poslali poruku da žele da razgovaraju u zemljama koje nisu pripadnice nijedne od tih strana već su, kao Srbija, usmerene ka globalnom miru. Naša država je svojim nastupima u UN i tokom celog rata u Ukrajini pokazala da je dobronamerna, usmerena ka miru, da je partner svim državama koje su za očuvanje međunarodnog poretka, za traženje rešenja, za dijalog i kompromis, i to je ono što je politički preporučuje za domaćina ovako važnog događaja. Još važnija je činjenica da smo se kao zemlja mnogo napatili tokom devedesetih i raspada Jugoslavije i da smo trpeli posledice nepoštovanja međunarodnog prava. Da Amerika i Rusija razgovaraju o stabilizaciji Evrope u Beogradu, značilo bi da se više ne razmišlja na stari način, da postoji interes svih zainteresovanih strana da se dođe do mira uz određene kompromise, koje je Srbija uvek bila spremna da čini u ime mira i stabilnosti", smatra Miletić.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

On kaže da bi odabir Beograda predstavljao poverenje koje se daje Srbiji.

"Dobili bismo i počast i uvažavanje, a tu mislim na potvrdu da je Srbija ozbiljna i bezbedna zemlja, posvećena pre svega očuvanju evropskih interesa. Naravno, to bi globalno lansiralo Srbiju kao zemlju trećeg sveta koja ima dobre odnose sa dve od tri najmoćnije zemlje sveta. To govori o poverenju koje bi jedna i druga strana imali prema Srbiji s jedne strane, a s druge strane i o lansiranju Beograda i Srbije kao mesta susretanja, kao države koja ima sve kapacitete da obezbedi jedan takav susret. Uostalom, nema jače reklame u ovom trenutku na svetu koja bi mogla da nam se desi nego da se takav susret organizuje kod nas", objašnjava Miletić.