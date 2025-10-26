Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadora Bugarske u Beogradu Petka Dojkova, saopštila je pres služba predsednika.

Sastanak je zakazan za 11.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Ova poseta označava kraj diplomatske misije ambasadora Dojkova u Srbiji, a očekuje se da će tokom susreta biti razmotreni dosadašnji rezultati bilateralne saradnje, kao i mogućnosti za njeno dalje unapređenje.

Vučić je u prethodnim godinama više puta isticao značaj dobrih odnosa sa Bugarskom, posebno u kontekstu regionalne stabilnosti, energetike i evropskih integracija.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"DOGODILE SU NAM SE DVE TEŠKE STVARI" Važna poruka predsednika Vučića o energetskoj situaciji u zemlji: Sledeća nedelja strašno nam je važna (VIDEO)
Aleksandar Vucic
PolitikaZAŠTO SU IZBORI 2026. NAJVAŽNIJI U MODERNOJ ISTORIJI SRBIJE: Odluka na biralištima mogla bi doneti dramatične promene u politici zemlje
whatsapp-image-20220403-at-7.36.56-am-2.jpg
PolitikaIGRA OKO GASA RAZOTKRIVA PRITISKE: Srbija neće podleći ucenama ni sa Zapada, ali ni sa Istoka!
Aleksandar Vučić rat u Ukrajini ruski gas
PolitikaHRVATSKI MEDIJI PRIZNALI - VUČIĆ NABAVIO 24 PUTA VIŠE ZLATA NEGO ŠTO IMA HRVATSKA! Objavili zvanične podatke, pa se zapitali: "A GDE SMO TU MI?!"
aleksandar-vucic-zlato-foto-marina-lopicic-shutterstock.jpg