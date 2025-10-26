Slušaj vest

Vladimir Štimac, bivši košarkaš i istaknuti blokader, pokušao je lažno da predstavi broj okupljenih na skupu protiv blokada u Kraljevu podelivši fotografiju na Iksu sa početka okupljanja gde su ljudi tek počeli da pristižu.

Štimac je fotografiju koja je nastala pre početka skupa objavio uz komentar da nije bilo ni 300 ljudi.

- Ahahahaha opet debakl hulje! Prošli put ih je bilo 600, danas 300, mada je i to mnogo! Sledeći put će ih biti kao na koncertu Đorđa Davida! Milina za gledati, raspadaju se ko Bitlsi! Izgleda da svi žele blokadu samo da bi on što pre otišao! - napisao je Štimac na Iksu.

Njegov pokušaj manipulacije naišao je na osudu dobro upućenih u jučerašnji skup u Kraljevu.

- Lažete blokaderi! Ljudi je bilo i na krovovima! Pobediće Srbija! - napisao je jedan korisnik Iksa uz fotografije na kojima se vidi pravo stanje stvari iz Kraljeva tokom jučerašnjeg dana.

- Vidi u Kraljevu na skupu protiv blokada stvarno je bilo prazno. Kako to mislite nije?! Ma nemoguće da naši blokaderi lažiraju fotke i spinuju - napisala je uz realne fotografije iz Kraljeva jedna korisnica Iksa.

Podsetimo, juče su održani skupovi građana protiv blokada u Požarevcu, Kraljevu i Vranju, na kojima se okupio veliki broj ljudi, i sa kojih su ponovo poslate poruke ujedinjenja i mira, protiv tenzija, mržnje i nasilja! Prema zvaničnim podacima MUP-a Srbije -na navedenim javnim okupljanjima bilo je oko 39.600 građana.

A kako je bilo u Kraljevu, i koliko se građana okupilo u tom gradu - uverite se i sami:

