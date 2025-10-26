Politika
KAKVA BRUKA! BLOKADERI IZ VALJEVA I NOVOG PAZARA VREĐAJU POLICIJU, REPORTERI N1 ODUŠEVLJENI POTEZOM Na megafonu se čula doskočica "blago majci, niste policajci"
Slušaj vest
Ono što se čulo na skupu blokadera iz Novog Pazara i Valjeva, uvrede na račun policajaca, sramota je i za one koji su to izgovorili, ali i za one koji su to prenosili s oduševljenjem.
Parola "blago majci, niste policajci" bila je dovoljno adekvatna da je reporterka N1 prenese uživo u programu.
Još je veća bruka što su oni ovu sramnu rečenicu predstavili kao nekakvu “duhovitost” ili “narodnu reakciju", očigledno ne razumejući da je to zapravo prosta uvreda i pokazatelj koliko su izgubili meru poštovanja prema onima koji nose uniformu i čuvaju red u drćavi.
65 · Reaguj
7