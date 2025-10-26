Politika
"ZABRINJAVA ME" Ljiljana Smajlović poručila: Bojana Maljević je dobila zasluženi publicitet za idiotski tvit o "dimljenim ćacijima" (VIDEO)
Novinarka Ljiljana Smajlović, žestoko je odgovorila glumici Bojani Maljević na skandalozan način komentarisala pucnjavu koja se odigrala ispred Pionirskog parka u Beogradu.
- Situacija je tako loša u zemlji da moramo da se plašimo ovakvih stvari i sve nas ovo čini veoma nervoznim. Zabrinjava me ne samo to što se desilo, već i taj talas potcenjivanja toga, rekla je Smajlović i dodala:
- Mislim da je ova gospođa Maljević dobila zasluženi publicitet za taj idiotski tvit o dimljenim Ćacijima!
