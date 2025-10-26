Slušaj vest

Novinarka Ljiljana Smajlović, žestoko je odgovorila glumici Bojani Maljević na skandalozan način komentarisala pucnjavu koja se odigrala ispred Pionirskog parka u Beogradu.

- Situacija je tako loša u zemlji da moramo da se plašimo ovakvih stvari i sve nas ovo čini veoma nervoznim. Zabrinjava me ne samo to što se desilo, već i taj talas potcenjivanja toga, rekla je Smajlović i dodala:

- Mislim da je ova gospođa Maljević dobila zasluženi publicitet za taj idiotski tvit o dimljenim Ćacijima!

Ne propustitePolitikaKOLUMNA LJILJANE SMAJLOVIĆ "Politika kao sudbina": Kontingentno novinarstvo
Ljiljana Smajlović
Politika"KO MOŽE DA PODNESE DA U 7H UJUTRU DOBIJE PORUKU 'SILOVAĆU TI ĆERKU'" Vasiljević o užasnim pretnjama koje dobija predsednik Vučić: Prete mu ubistvom sina
Kurir.jpg
Politika"JA SAM POD UTISKOM UBISTVA ČARLIJA KIRKA I NEPALA" Smajlovićeva povukla paralelu: Paljenje prostorija SNS korak ka gubitku demokratije i nasilju kao u Nepalu
Screenshot 2025-03-09 164535.jpg
PolitikaPROTIV VUČIĆA I TRAMPA SE VODI KAMPANJA IZ ISTOG PRIRUČNIKA! Smajlovićka oštro po blokaderima: Trčali u Brisel i Strazbur da traže da Zapad pritisne Vučića
2025-05-22 13_23_50-video.twimg.com_ext_tw_video_1925378616512098304_pu_vid_avc1_640x360_Aeje2-mvRRJ.jpg