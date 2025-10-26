Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podelio je video o aktivnostima, važnim susretima i uspesima prethodne nedelje.

- U nedelji za nama, novu snagu i energiju dale su nam žene preduzetnice, mlade porodice koje se vraćaju korenima i oživljavaju srpsko selo, kao i nova fabrika koja će biti jedan od temelja moderne Srbije.

Još jednom se pokazalo da su žene glavni stubovi svake naše porodice i čvrst oslonac budućnosti Srbije koja se menja i postaje zemlja pobednika. Na njihovim licima video sam nadu, ponos, radost i veru u bolji život, za koji se bore sa mnogo ljubavi i požrtvovanja - naveo je predsednik Vučić i dodao:

- Zato bi svi trebalo još više da se trudimo da pobede ne budu samo daleka vizija, već način razmišljanja i života, jer kada smo ujedinjeni, tada svaki korak na putu uspeha ima smisao. Nijedna naša pobeda nije slučajnost, već odraz vere u duh i snagu našeg naroda.

