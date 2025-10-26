Slušaj vest

"Večeras su u 29 mesnih zajdenica opštine Ub održani izbori i Srpska napredna stranka je ostvarila veliku i važnu pobedu sa 153 prema nula u odnosu na sve ostale", poručio je predsednik izvršnog odbora SNS Darko Glišić.

Mesecima unazad blokaderi su govorili da opada podrška SNS-u, ali rezultati su ih sada demantovali. 

- Veoma je važno istaći da smo po prvi put imali protiv nas u dve mesne zajednice blokadersko-studentsku listu koja je izašla na izbore i suprotstavila nam se u mesnoj zajdenici Ub grad koja je inače i 36 odsto glasačkog tela i želeo bih da se zahvalim svim Ubljanima jer smo ostvarili jednu briljantnu pobedu.

- U selu Slatina gde su izašli i sa najjačom listom gde su najviše nade polagali, izgubili su 7 prema 1. Kampanja koju su vodili je bila prljava i odvratna, svakim danom su se ređali pristisci!

- Po prvi put su blokaderi sa svojim aktivistima došli i učestvovali u kampanji. Pobedili smo ih sa 3 prema 1. Blokaderi su rekli da će večeras u Ubu da počne sunovrat, ali smo im pokazali da je Ub prva linija odbrane i politike Aleksandra Vučića. Pobedili smo ih na svih 9 biračkih mesta. 

Takođe, glumica Anita Mančić učestvovala je u kampanji na izborima za MZ u Ubu.

Samo 7 dana pre izbora delila je letke zajedno sa kandidatima i držala štand u ime studenstko-blokaderske liste. 

555cbdb5-0702-4260-9a01-04593f2ec84c.jpeg
Foto: Kurir

493057ca-8327-4acb-8097-127f1608f2b2.jpeg
Foto: Kurir

