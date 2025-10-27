Slušaj vest

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

Misija MMF-a boravi u Srbiji u okviru druge revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika.

