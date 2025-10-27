BLOKADER U FAŠISTIČKOM MANIRU RELATIVIZUJE ZLOČIN: Pucnjavu u "Ćacilendu" vidi kao opravdani gnev izmorenog građanina, poseže i za TEORIJAMA ZAVERE
Govoreći o pucnjavi ispred Skupštine, u kojoj je ranjena jedna osoba i zapaljeni šatori ispred parlamenta, Radojević je prvo sam priznao da ne zna šta se tačno desilo, a onda je izneo seriju laži.
- Znam ono što sam ja video, a to je snimak te dve osobe koje su umešane u sam incident, koji je izašao na internetu, gde oni pričaju najnormalnije - rekao je on, govoreći o lažnom snimku koji su blokaderi plasirali u javnost.
Zbog ove neistine je reagovala čak i Olja Bećković, koja ga je prekinula i rekla da je to "pogrešan snimak".
Radojević je zatim pokušao da predstavi ovaj strašan zločin i pokušaj ubistva kao opravdani gnev građanina, a pominjao je i "nameštaljku" od strane vlasti, zalazeći sve dublje u teorije zavere.
- Da li je to građanin koji je više bio izmoren samom činjenicom postojanja parka, da li je to nešto namešteno od strane vlasti. Nećemo znati. Jednostavno to zavisi od MUP i policije da otkriju - rekao je on.
Zanimljivo je da Radojević vidi "izmorenog građanina" u ovom činu političkog fanatizma i pokušaju ubistva, a ne vidi da je cela Srbija izmorena maltretiranjem blokadera koje traje već godinu dana.
Podsetimo, u pucnjavi ispred Narodne skupštine, ranjen je Milan Bogdanović. Njega je upucao metkom u nogu blokader Vladan Anđelković (70), nakon čega je i uhapšen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovaj čin okarakterisao je kao teroristički akt.