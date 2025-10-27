Slušaj vest

On je na društvenoj mreži X objavio 5 mogućih scenarija koje bi blokaderi mogli da organizuju pred godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu.

- Potreban je veliki oprez u narednim danima, blokaderi nasilnici mogu da organizuju više diverzija u narednih 5 dana do 1. novembra!

1. Od danas (ponedeljak) do četvrtka moguće je da blokaderi sami organizuju lažni napad na neki Plenum (dimna bomba, suzavac...) da bi ispali žrtve.

2. Moguća nova izmišljena priča o blokaderki/blokaderu koji je privođen u policiju/BIA i njihovo kukanje da zbog toga treba dođu njihovi EU hrvatski prijatelji Picula i Bartulica na skup u Novi Sad.

3. Četvrtak je posebno kritičan, do subote - tada kreće "pešačenje" - a u stvarnosti će se dobar deo njih voziti kombijima do Novog Sada. Posebno paziti na FALSE FLAG operaciju, gde bi neko od blokadera sam izazvao incident sa tom grupom "šetača", uz tvrdnju da je to vlast izvela.

4. Nije isključeno da dve blokaderske televizije N1 i Nova S u danima do 1. novembra izvedu tzv. "medijsku žrtvu" gde bi na sat-dva bio ugašen program, a za to bi optužili vlast da ih cenzuriše. Sve u cilju dizanja tenzija!

5. Noć petak na subotu (31.10.-1.11.) potreban poseban oprez u Novom Sadu zbog mogućih različitih blokaderskih diverzija u gradu.

Suma sumarum: Blokaderi znaju da je sudija odsvirao kraj utakmice, ispumpali su na kub!